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Объявлены победители XI федеральной премии Urban Awards 2019

Награды присуждались в 33 номинациях
Описание
© Оргкомитет премии Urban Awards 2019

Москва, 28 июня. В Санкт-Петербурге были объявлены победители XI федеральной премии Urban Awards 2019. Местом проведения торжественной церемонии был выбран "Дом Беггровых" — исторический особняк в самом сердце Невского проспекта. 

Партнерами премии выступили ведущий мировой бренд в сфере производства лифтов OTIS, один из лидеров по финансированию ипотеки и девелоперских проектов Группа ВТБ, портал объявлений Avito Недвижимость, крупные девелоперские компании Glorax Development и ГК "Атлас Девелопмент", производитель электроники и электронного оборудования Mitsubishi Electric, сервис "Медиалогия", а также администрация "Дома Беггровых". Организатор премии – информационный портал Urbanus.ru.

Каждый год сценарий Urban Awards выстраивается вокруг определенной тематики. XI церемония прошла в стилистике вечернего телешоу. Еще одна особенность Urban Awards — участие celebrities. В этом году организаторами были приглашены известный актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, а сценарий мероприятия подготовил один из авторов телепрограммы "Вечерний Ургант" Владимир Маркони.

Церемонию посетили главные лица ключевых девелоперских компаний, таких как: "ЛСР-Недвижимость Северо-Запад", "Кортрос", EKE Group, Glorax Development, RBI, "Строительный трест", "Ленстройтрест", "Атлас Девелопмент", VALO, Bonava, ГК "Эталон", "Охта Групп", VEREN GROUP, "Арсенал Недвижимость" и еще 250 экспертов рынка недвижимости из разных регионов РФ.  

В welcome-зоне гости познакомились с "Премьерами года": ЖК "Петровская доминанта" от Группы "Эталон", ЖК Nobelius от "Петербургской Строительной Компании" и Grand House от Glorax Development.

Всего награды присуждались в 33 номинациях. Звания "Девелопер года", "Риелтор года", "Персона года", а также Гран-при Санкт-Петербурга среди жилых проектов определялись голосованием участников церемонии. Первенство в остальных позициях присуждалось по итогам многоэтапной экспертизы, проведенной членами жюри премии. В качестве Независимого Консультанта свои услуги предоставила международная фирма PwC.

Победители Urban Awards 2019:

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в регионах

 - SCANDIS;

 (Группа строительных компаний "АРБАН")

Региональный комплекс года с лучшей архитектурой

 - Clever Park;

 (Acons Group)

Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ)

 - SCANDIS;

 (Группа строительных компаний "АРБАН")

Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса

 - Инновационные башни iTower;

 ("Атлас Девелопмент")

Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса

 - "Ожогино", ГП-4;

 ("Партнер-Строй")

Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса

 - "Ньютон";

 ("УралДомСтрой")

Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса

 - "Легато";

 (Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест")

Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса

 - Z-House;

 (Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест")

Лучший региональный жилой комплекс элит-класса

 - Клубный дом на Набережной;

 ("Энтазис")

Лучший региональный комплекс апартаментов

 - Adagio Le Rond Sochi;

 (ООО "Юг-Недвижимость")

Выбор покупателя

 - Инновационные башни iTower;

 ("Атлас девелопмент")

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 - Futurist;

 (RBI)

Комплекс года с лучшей архитектурой Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 - "Art View House";

 ("Охта Групп")

Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 - NEWПИТЕР;

 ("Строительный трест")

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области

 - NEWПИТЕР;

 ("Строительный трест")

Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области

 - Голландский квартал "Янила";

 (ГК "Ленстройтрест")

Самый экологичный жилой комплекс элит-класса (Экологическая экспертиза)

 - Клубный дом на Набережной;

 ("Энтазис")

Самые экологичные апартаменты элит-класса (Экологическая экспертиза)

 - Клубная резиденция класса де люкс REEF RESIDENCE;

 (FERRO ESTATE)

Устойчивое развитие в строительстве

 - Жилой дом "Культура";

 (ООО "РациоПолис")

Премьеры года

 - "Петровская Доминанта";

 (Группа "Эталон")

 - Grand House;

 (Glorax Development)

 - Nobelius;

 (ПСК)

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга

 - Квартал Ariosto!;

 (ГК "Арсенал-Недвижимость")

Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга

 - "Дом на набережной";

 ("Северный город")

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга

 - "Петровская Доминанта";

 (Группа "Эталон")

Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга

 - Жилой комплекс "VEREN PLACE советская";

 (VEREN GROUP)

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Санкт-Петербурга

 - "Эспер Клаб";

 (ГК "Еврострой")

Жилой комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга

 - "Art View House";

 ("Охта Групп")

Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса Санкт-Петербурга

 - Valo (1 и 2 очередь);

 (ООО "ГАЛС")

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга

 - Апарт-отель YE'S Marata;

 (ГК Pioneer)

Лучшая региональная идея проекта

 - "Парк Столиц";

 (Группа компаний "Атлас девелопмент")

Лучшая идея проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

 - Ligovsky City;

 (Glorax Development)

Внеконкурсная награда от партнера премии компании Мицубиси Электрик (РУС) "За использование современных технологий в девелопменте"

 - Fusion;

 (Группа компаний "Эталон")

Риэлтор года

 - "Этажи";

Девелопер года 

 - Группа "Эталон";

Персона года

 - Дмитрий Ходкевич;

Grand Prix

 - Futurist (RBI).

Информационную поддержку Urban Awards оказывают ИА "ТАСС", "РИА Недвижимость", "Федеральное агентство новостей", "РБК Петербург", "Business FM Санкт-Петербург", NSP.RU, "МОЙКА 78", "Утро.ру", "ЦИАН", N1, Arendator.ru, Cottage.ru, "Строительный еженедельник", BSN.ru, Архи.ru, Новострой.su, BN.ru, "Ярмарка недвижимости", Urban look, REPA, РГУД, "Вести Недвижимость", "Разумная Недвижимость", "Объединение строителей Санкт-Петербурга", "Комсомольская правда в Петербурге", "Новострой-СПб", "Дайджест недвижимости", "Честный Дом", "Жилая Среда", "Недвижимость и строительство Петербурга", "Мир Квартир", Tatre.ru, Realty.ru, "Строительная газета", Life Deluxe и другие.

Возрастная категория 16+

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