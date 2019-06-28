Москва, 28 июня. В Санкт-Петербурге были объявлены победители XI федеральной премии Urban Awards 2019. Местом проведения торжественной церемонии был выбран "Дом Беггровых" — исторический особняк в самом сердце Невского проспекта.
Партнерами премии выступили ведущий мировой бренд в сфере производства лифтов OTIS, один из лидеров по финансированию ипотеки и девелоперских проектов Группа ВТБ, портал объявлений Avito Недвижимость, крупные девелоперские компании Glorax Development и ГК "Атлас Девелопмент", производитель электроники и электронного оборудования Mitsubishi Electric, сервис "Медиалогия", а также администрация "Дома Беггровых". Организатор премии – информационный портал Urbanus.ru.
Каждый год сценарий Urban Awards выстраивается вокруг определенной тематики. XI церемония прошла в стилистике вечернего телешоу. Еще одна особенность Urban Awards — участие celebrities. В этом году организаторами были приглашены известный актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, а сценарий мероприятия подготовил один из авторов телепрограммы "Вечерний Ургант" Владимир Маркони.
Церемонию посетили главные лица ключевых девелоперских компаний, таких как: "ЛСР-Недвижимость Северо-Запад", "Кортрос", EKE Group, Glorax Development, RBI, "Строительный трест", "Ленстройтрест", "Атлас Девелопмент", VALO, Bonava, ГК "Эталон", "Охта Групп", VEREN GROUP, "Арсенал Недвижимость" и еще 250 экспертов рынка недвижимости из разных регионов РФ.
В welcome-зоне гости познакомились с "Премьерами года": ЖК "Петровская доминанта" от Группы "Эталон", ЖК Nobelius от "Петербургской Строительной Компании" и Grand House от Glorax Development.
Всего награды присуждались в 33 номинациях. Звания "Девелопер года", "Риелтор года", "Персона года", а также Гран-при Санкт-Петербурга среди жилых проектов определялись голосованием участников церемонии. Первенство в остальных позициях присуждалось по итогам многоэтапной экспертизы, проведенной членами жюри премии. В качестве Независимого Консультанта свои услуги предоставила международная фирма PwC.
Победители Urban Awards 2019:
Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в регионах
- SCANDIS;
(Группа строительных компаний "АРБАН")
Региональный комплекс года с лучшей архитектурой
- Clever Park;
(Acons Group)
Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ)
- SCANDIS;
(Группа строительных компаний "АРБАН")
Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса
- Инновационные башни iTower;
("Атлас Девелопмент")
Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса
- "Ожогино", ГП-4;
("Партнер-Строй")
Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса
- "Ньютон";
("УралДомСтрой")
Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса
- "Легато";
(Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест")
Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса
- Z-House;
(Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест")
Лучший региональный жилой комплекс элит-класса
- Клубный дом на Набережной;
("Энтазис")
Лучший региональный комплекс апартаментов
- Adagio Le Rond Sochi;
(ООО "Юг-Недвижимость")
Выбор покупателя
- Инновационные башни iTower;
("Атлас девелопмент")
Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Futurist;
(RBI)
Комплекс года с лучшей архитектурой Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- "Art View House";
("Охта Групп")
Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- NEWПИТЕР;
("Строительный трест")
Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области
- NEWПИТЕР;
("Строительный трест")
Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области
- Голландский квартал "Янила";
(ГК "Ленстройтрест")
Самый экологичный жилой комплекс элит-класса (Экологическая экспертиза)
- Клубный дом на Набережной;
("Энтазис")
Самые экологичные апартаменты элит-класса (Экологическая экспертиза)
- Клубная резиденция класса де люкс REEF RESIDENCE;
(FERRO ESTATE)
Устойчивое развитие в строительстве
- Жилой дом "Культура";
(ООО "РациоПолис")
Премьеры года
- "Петровская Доминанта";
(Группа "Эталон")
- Grand House;
(Glorax Development)
- Nobelius;
(ПСК)
Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга
- Квартал Ariosto!;
(ГК "Арсенал-Недвижимость")
Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга
- "Дом на набережной";
("Северный город")
Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга
- "Петровская Доминанта";
(Группа "Эталон")
Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга
- Жилой комплекс "VEREN PLACE советская";
(VEREN GROUP)
Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Санкт-Петербурга
- "Эспер Клаб";
(ГК "Еврострой")
Жилой комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга
- "Art View House";
("Охта Групп")
Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса Санкт-Петербурга
- Valo (1 и 2 очередь);
(ООО "ГАЛС")
Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга
- Апарт-отель YE'S Marata;
(ГК Pioneer)
Лучшая региональная идея проекта
- "Парк Столиц";
(Группа компаний "Атлас девелопмент")
Лучшая идея проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Ligovsky City;
(Glorax Development)
Внеконкурсная награда от партнера премии компании Мицубиси Электрик (РУС) "За использование современных технологий в девелопменте"
- Fusion;
(Группа компаний "Эталон")
Риэлтор года
- "Этажи";
Девелопер года
- Группа "Эталон";
Персона года
- Дмитрий Ходкевич;
Grand Prix
- Futurist (RBI).
Информационную поддержку Urban Awards оказывают ИА "ТАСС", "РИА Недвижимость", "Федеральное агентство новостей", "РБК Петербург", "Business FM Санкт-Петербург", NSP.RU, "МОЙКА 78", "Утро.ру", "ЦИАН", N1, Arendator.ru, Cottage.ru, "Строительный еженедельник", BSN.ru, Архи.ru, Новострой.su, BN.ru, "Ярмарка недвижимости", Urban look, REPA, РГУД, "Вести Недвижимость", "Разумная Недвижимость", "Объединение строителей Санкт-Петербурга", "Комсомольская правда в Петербурге", "Новострой-СПб", "Дайджест недвижимости", "Честный Дом", "Жилая Среда", "Недвижимость и строительство Петербурга", "Мир Квартир", Tatre.ru, Realty.ru, "Строительная газета", Life Deluxe и другие.
Возрастная категория 16+