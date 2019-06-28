Москва, 28 июня. В Санкт-Петербурге были объявлены победители XI федеральной премии Urban Awards 2019. Местом проведения торжественной церемонии был выбран "Дом Беггровых" — исторический особняк в самом сердце Невского проспекта.

Партнерами премии выступили ведущий мировой бренд в сфере производства лифтов OTIS, один из лидеров по финансированию ипотеки и девелоперских проектов Группа ВТБ, портал объявлений Avito Недвижимость, крупные девелоперские компании Glorax Development и ГК "Атлас Девелопмент", производитель электроники и электронного оборудования Mitsubishi Electric, сервис "Медиалогия", а также администрация "Дома Беггровых". Организатор премии – информационный портал Urbanus.ru.

Каждый год сценарий Urban Awards выстраивается вокруг определенной тематики. XI церемония прошла в стилистике вечернего телешоу. Еще одна особенность Urban Awards — участие celebrities. В этом году организаторами были приглашены известный актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, а сценарий мероприятия подготовил один из авторов телепрограммы "Вечерний Ургант" Владимир Маркони.

Церемонию посетили главные лица ключевых девелоперских компаний, таких как: "ЛСР-Недвижимость Северо-Запад", "Кортрос", EKE Group, Glorax Development, RBI, "Строительный трест", "Ленстройтрест", "Атлас Девелопмент", VALO, Bonava, ГК "Эталон", "Охта Групп", VEREN GROUP, "Арсенал Недвижимость" и еще 250 экспертов рынка недвижимости из разных регионов РФ.

В welcome-зоне гости познакомились с "Премьерами года": ЖК "Петровская доминанта" от Группы "Эталон", ЖК Nobelius от "Петербургской Строительной Компании" и Grand House от Glorax Development.

Всего награды присуждались в 33 номинациях. Звания "Девелопер года", "Риелтор года", "Персона года", а также Гран-при Санкт-Петербурга среди жилых проектов определялись голосованием участников церемонии. Первенство в остальных позициях присуждалось по итогам многоэтапной экспертизы, проведенной членами жюри премии. В качестве Независимого Консультанта свои услуги предоставила международная фирма PwC.

Победители Urban Awards 2019:

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в регионах

- SCANDIS;

(Группа строительных компаний "АРБАН")

Региональный комплекс года с лучшей архитектурой

- Clever Park;

(Acons Group)

Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ)

- SCANDIS;

(Группа строительных компаний "АРБАН")

Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса

- Инновационные башни iTower;

("Атлас Девелопмент")

Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса

- "Ожогино", ГП-4;

("Партнер-Строй")

Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса

- "Ньютон";

("УралДомСтрой")

Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса

- "Легато";

(Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест")

Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса

- Z-House;

(Группа компаний ООО "КамаСтройИнвест")

Лучший региональный жилой комплекс элит-класса

- Клубный дом на Набережной;

("Энтазис")

Лучший региональный комплекс апартаментов

- Adagio Le Rond Sochi;

(ООО "Юг-Недвижимость")

Выбор покупателя

- Инновационные башни iTower;

("Атлас девелопмент")

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- Futurist;

(RBI)

Комплекс года с лучшей архитектурой Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- "Art View House";

("Охта Групп")

Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- NEWПИТЕР;

("Строительный трест")

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области

- NEWПИТЕР;

("Строительный трест")

Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области

- Голландский квартал "Янила";

(ГК "Ленстройтрест")

Самый экологичный жилой комплекс элит-класса (Экологическая экспертиза)

- Клубный дом на Набережной;

("Энтазис")

Самые экологичные апартаменты элит-класса (Экологическая экспертиза)

- Клубная резиденция класса де люкс REEF RESIDENCE;

(FERRO ESTATE)

Устойчивое развитие в строительстве

- Жилой дом "Культура";

(ООО "РациоПолис")

Премьеры года

- "Петровская Доминанта";

(Группа "Эталон")

- Grand House;

(Glorax Development)

- Nobelius;

(ПСК)

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Санкт-Петербурга

- Квартал Ariosto!;

(ГК "Арсенал-Недвижимость")

Жилой комплекс года комфорт-класса Санкт-Петербурга

- "Дом на набережной";

("Северный город")

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга

- "Петровская Доминанта";

(Группа "Эталон")

Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга

- Жилой комплекс "VEREN PLACE советская";

(VEREN GROUP)

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Санкт-Петербурга

- "Эспер Клаб";

(ГК "Еврострой")

Жилой комплекс года элит-класса Санкт-Петербурга

- "Art View House";

("Охта Групп")

Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса Санкт-Петербурга

- Valo (1 и 2 очередь);

(ООО "ГАЛС")

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга

- Апарт-отель YE'S Marata;

(ГК Pioneer)

Лучшая региональная идея проекта

- "Парк Столиц";

(Группа компаний "Атлас девелопмент")

Лучшая идея проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

- Ligovsky City;

(Glorax Development)

Внеконкурсная награда от партнера премии компании Мицубиси Электрик (РУС) "За использование современных технологий в девелопменте"

- Fusion;

(Группа компаний "Эталон")

Риэлтор года

- "Этажи";

Девелопер года

- Группа "Эталон";

Персона года

- Дмитрий Ходкевич;

Grand Prix

- Futurist (RBI).

Информационную поддержку Urban Awards оказывают ИА "ТАСС", "РИА Недвижимость", "Федеральное агентство новостей", "РБК Петербург", "Business FM Санкт-Петербург", NSP.RU, "МОЙКА 78", "Утро.ру", "ЦИАН", N1, Arendator.ru, Cottage.ru, "Строительный еженедельник", BSN.ru, Архи.ru, Новострой.su, BN.ru, "Ярмарка недвижимости", Urban look, REPA, РГУД, "Вести Недвижимость", "Разумная Недвижимость", "Объединение строителей Санкт-Петербурга", "Комсомольская правда в Петербурге", "Новострой-СПб", "Дайджест недвижимости", "Честный Дом", "Жилая Среда", "Недвижимость и строительство Петербурга", "Мир Квартир", Tatre.ru, Realty.ru, "Строительная газета", Life Deluxe и другие.

Возрастная категория 16+