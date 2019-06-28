МРФ-2019 охватит все актуальные направления развития рыбного рынка

Москва, 28 июня. Утверждена и опубликована итоговая редакция деловой программы III Международного рыбопромышленного форума. Основная тема МРФ-2019 и пленарного заседания – "Океан возможностей: природа, экономика, человек". Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства на пресс-конференции Илья Шестаков в ИА "ТАСС" 28 июня. В мероприятии также принял участие председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Форум пройдет в Санкт-Петербурге в третий раз и за это время успел зарекомендовать себя как уникальная дискуссионная площадка, способствующая развитию межгосударственного сотрудничества на уровне бизнес сообщества, научных кругов и органов государственной власти, а также выработке решений для дальнейшего использования ресурсов Мирового океана.

"Важно, что авторитет Форума и Выставки в России растет. Надеемся, что скоро мы встанем в ряд с крупнейшими выставками Seafood Expo, которые каждый год проходят в Брюсселе, Циндао и Бостоне. При этом у нашего мероприятия есть преимущество – его уникальность в наличии деловой форумной части. То, что такой формат востребован, говорят предварительные цифры и отзывы. Растет количество иностранных участников, приезжают новые делегации, прибавляются объединенные стенды иностранных государств и российских регионов", – заявил Илья Шестаков.

Участники Форума обсудят вопросы экономического и социального развития территорий в контексте экологического подхода к освоению рыбных запасов. С докладами на пленарном заседании и ключевых мероприятиях Форума выступят министры рыболовных держав, руководители региональных рыбохозяйственных организаций (НПАФК, ИКЕС, НЕАФК, АНТКОМ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), представители государственных структур, ведущих транснациональных и российских компаний рыбной индустрии и смежных отраслей, именитые ученые, эксперты в сфере маркетинга и консалтинга.

Первый круглый стол будет посвящен вопросам цифровизации отрасли. Участники рассмотрят возможности повышения эффективности производства, контроля и отчетности благодаря внедрению IT-технологий, а также практики других стран, в том числе как инструмента борьбы с ННН-промыслом.

Значимость маркетинга в рыбной отрасли обсудят на круглом столе "Как правильно продавать рыбу". Планируется выявить концептуальные моменты формирования культуры потребления рыбы, рассмотреть инструментарий создания спроса на основе опыта зарубежных стран по продвижению продукции и удачных кейсов предприятий.

Особое внимание будет уделено вопросам исследования и освоения Арктики и Антарктики. В условиях растущего потребления рыбы нераскрытый потенциал этих акваторий может дать дополнительный объем вылова. Вопросы научно-обоснованного и рационального использования арктических и антарктических запасов станут темой еще одного круглого стола.

Живая дискуссия ожидается на конференции "Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса?". Россия входит в пятерку лидеров по промышленному вылову. По оценке зарубежных экспертов, в нашей стране одна из наиболее эффективных систем регулирования рыболовства. Однако капитализация российской рыбной отрасли не соответствует этому уровню. Информационное агентство Undercurrent в течение нескольких лет составляет список крупнейших по размеру выручки рыбопромышленных корпораций. По оценкам агентства, в первую сотню организаций мирового рыбного рынка входит всего одна российская рыбопромышленная компания. Участники попытаются понять причины сложившейся ситуации и спрогнозировать ее развитие.

"Международный рыбопромышленный форум – это всегда способ заглянуть в будущее. В этом году на конференции, которая пройдет в рамках форума, мы традиционно представим прогноз основных финансовых показателей на год и расскажем, почему мы оцениваем прибыльность отрасли так, как мы ее оцениваем, – а именно примерно 360-365 млрд рублей, примерно 5% рост прибыли в отрасли по сравнению с 2018 годом. Мы попытаемся дать ответ – сколько стоит российская рыбная отрасль. Убежден, мероприятия в рамках форума будут насыщены большим количеством интересной информации. Форум будет происходить буквально встык к нашему главному профессиональному празднику – Дню рыбака. Это добавит теплоты и душевности в обсуждения на мероприятии и в кулуарное общение всех участников", – отметил Герман Зверев.

Специфика рыбодобывающего бизнеса, нивелирование рисков, вопросы создания эффективной товаропроводящей цепочки будут в центре обсуждения круглого стола "Экономика рыбного рынка: промысел, переработка, логистика, ритейл".

Одна из самых острых тем форума – социальная. На МРФ-2019 пройдет круглый стол "Рыболовство: социальное измерение как фактор развития территорий". Согласно официальной статистике ФАО, в первичном секторе промышленного рыболовства и аквакультуры занято около 60 млн человек (постоянная, временная и разовая работа), в том числе 19,3 млн – в аквакультуре и 40,3 млн – в рыбодобыче. Участники обсудят, способны ли развиваться "рыбные" моногорода, что нужно для создания полной социальной инфраструктуры в труднодоступных регионах и улучшения условий труда и жизни рыбаков. Логическим продолжением этой темы станет подписание на полях форума трехстороннего отраслевого соглашения – это договоренность между Росрыболовством, Общероссийским объединением работодателей рыбной отрасли и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства. Документ направлен на решение вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями и уровнем зарплат, профессиональным образованием, охраной здоровья работников на производстве и содействием занятости населения. Механизмы его реализации также будут обсуждаться в рамках круглого стола.

Включена в программу и тема рыбоводства. Последние десятилетия рост мирового производства рыбной продукции обеспечивает именно аквакультурный сектор. Согласно данным ФАО, в настоящее время аквакультура является частью экономики более 200 стран и территорий. В 2016 году мировая аквакультура произвела 80 млн т пищевой рыбы, 30,1 млн т водных растений. Было выращено 54,1 млн т рыбы, 17,1 млн т моллюсков, 7,9 млн т ракообразных и 938 тыс. т других гидробионтов. Первенство в мировой аквакультуре безоговорочно принадлежит Китаю: он не только опередил другие страны, но уже с 1991 года выращивает больше рыбы, чем все остальные страны мира вместе. В число крупнейших производителей также входят Бангладеш, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия и Норвегия. В России доля рыбоводства пока незначительна по сравнению объемами промышленного рыболовства: произведено более 230 тыс. т при уровне вылова в 5,05 млн т. Дискуссия о путях развития этого сектора рыбного хозяйства в глобальном и региональном разрезах развернется на круглом столе "Раскрытие потенциала аквакультуры в России и мире: управление, ресурсы, рынки".

Отдельный большой блок будет уделен научным вопросам. Во второй день Форума состоится круглый стол, посвященный новым идеям и направлениям в отраслевой науке, от которых зависит динамичность развития рыбного хозяйства. Кроме того, российские ученые расскажут о программах изучения и перспективах освоения ресурсов Арктики и Антарктики, разработках для аквакультуры, применении новых цифровых технологий в исследовательской работе в рамках других мероприятий деловой программы.

На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 2019 года также ожидается прирост по всем показателям. По предварительным данным, в Выставке примут участие 335 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира, что на 34% больше, чем в прошлом году. Количество российских участников возросло на 28% – до 182 компаний. Иностранных экспонентов стало больше на 42% – 150 компаний.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (6+) состоятся 10–12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум". Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс.

Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума: fishexpoforum.com