В Москве состоялся первый Итало-Российский форум по станкостроению

Москва, 28 июня. Вчера, 27 июня, в московском Центре международной торговли состоялся первый Итало-Российский форум по машиностроению, организованный итальянским национальным агентством ИЧЕ в сотрудничестве с Ассоциацией итальянских производителей станков, роботов и средств автоматизации – УЧИМУ-Системи пер Продурре.

"Форум позволил придать новый импульс двусторонним отношениям в такой стратегически важной для обеих стран отрасли, - заявил Пьер Паоло Челесте, директор московского представительства ИЧЕ. – Производственные отрасли в России нуждаются в обновлении парка оборудования, а итальянские компании могут стать идеальными партнерами, которые в состоянии предложить решения под индивидуальные требования заказчика".

В 2018 году продукция станкостроительной отрасли Италии составила рекордные €6,7 млрд, увеличившись на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. Россия входит в десятку основных стран-потребителей итальянских станков и оборудования. Доля Италии на российском рынке составляет 11,4%, а итальянский экспорт в РФ достиг €138 млн.

В ходе Форума своим мнением по наиболее актуальным темам, связанным с цифровизацией, аддитивными технологиями и Индустрией 4.0, обменялись представители компаний-производителей, потребителей, ассоциаций, учебных заведений и министерств двух стран.

Итальянские компании, размеры которых меньше по сравнению со средними параметрами предприятий в других странах, отличаются уникальной способностью к инновациям, которая наряду с гибкостью подхода позволяет им успешно работать на международных рынках, учитывать индивидуальные требования заказчиков, благодаря чему они являются идеальными партнерами для российских предприятий.

Дополнительная информация: mosca@ice.it

Возрастная категория 16+