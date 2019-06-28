Определены лучшие работники ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Лучшие работники ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" приняли участие в смотре профессионального мастерства в рамках отборочного этапа второго фестиваля труда ПАО "Газпром", финал которого должен пройти в 2020 году. Свои умения продемонстрировали монтеры и специалисты противокоррозионной защиты, машинисты трубоукладчика и водители, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"Победители и призеры всех конкурсов были определены по сумме результатов выполнения практических заданий и теоретического тестирования. В зависимости от профессии, оно включало от 60 до 100 вопросов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, конкурс для защитников от коррозии проходил на учебном полигоне на станции Смолино. "Монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии определяли повреждения защитного покрытия, проводили техническое обслуживание УКЗ, измеряли сопротивление грунта и делали термитные приварки выводов ЭХЗ", - пояснили в пресс-службе.

В конкурсной программе специалистов учитывались, кроме прочего, правильное оформление документации, оценка качества покрытий газопровода и дистанционное управление всем комплексом. По итогу соревнований лучшим монтером стал Евгений Шалабанов из Красногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) Челябинской области, а лучшим специалистом - Владимир Глушков из Малоистокского ЛПУМГ (Свердловская область).

В пресс-службе добавили, что все шестеро участников конкурса машинистов имеют шестой, высший разряд, и опыт работы не менее 20 лет. Они выполнили два практических задания - монтаж тройника большого диаметра (Ду 1000 мм) и перевозку под высоковольтной линией электропередачи трубы диаметром 500 мм для последующей укладки в плеть. Лучшим машинистом предприятия уже второй год стал Игорь Иванов (УАВР№ 2, Челябинская область).

Конкурс среди водителей прошел в два этапа и собрал 21 работника. В предварительных смотрах участники показывали мастерство управления грузопассажирской "ГАЗелью" и "КамАзом" в семи упражнениях - подъем из оврага с остановкой, параллельная парковка, змейка, умение поставить транспортное средство в бокс и другие. Победителем стал Михаил Болдырев из Красногорского ЛПУМГ (Свердловская область).

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В регионах производственной деятельности Общества эксплуатируются более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов с 133 газоперекачивающими агрегатами, 294 газораспределительные станции. В составе Общества 27 филиалов, из которых 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Коллектив предприятия насчитывает более 9,1 тыс. человек.