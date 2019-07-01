Десятки дворов и улиц реконструируют в Тюмени в 2019 году

ТАСС, 1 июля. Более 50 дворов многоквартирных домов благоустроят в Тюмени в 2019 году. Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук доложил губернатору Тюменской области Александру Моору после осмотра главой региона объектов благоустройства и дорожного строительства.

"Реализуя национальный проект "Жилье и городская среда", мы движемся по нескольким направлениям. В 2019 году в областном центре запланировано благоустройство 51 дворовой территории. При этом используется комплексный подход: если есть необходимость в модернизации инженерных коммуникаций, то сперва мы выполняем эти работы и только потом принимаемся за благоустройство", – отметил глава города.

Также в 2019 году будет построено или реконструировано около 80 объектов дорожного хозяйства. Протяженность новых и реконструируемых дорог составит 14 км. Еще 8 км дорог предстоит капитально отремонтировать – с устройством ливневой канализации, пешеходных и велосипедных дорожек. Кроме того, около 40 км городских улиц будут приведены в нормативное состояние с использованием метода фрезерования.

"Как и прежде, особое внимание уделяется развитию сети велодорожек. Их протяженность в 2019 году должна увеличиться на 9 км, а к 2022 году – на 22 км. Уже разработана необходимая проектная документация. Кроме того, реагируя на обращения горожан, мы развиваем тротуарную сеть во дворах и внутриквартальных проездах", – добавил глава Тюмени.

По мнению губернатора, в Тюменской области имеются все возможности для эффективного решения задач, поставленных перед регионом в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Мы уделяем серьезное внимание развитию дорожной сети в областном центре. Будем постепенно реализовывать долгосрочные планы по строительству новых развязок на ключевых перекрестках и кольцевой автодороге. Тюмень строится и расширяется, и сегодня есть необходимость не только в текущем ремонте дорог, но и в создании качественной дорожной инфраструктуры в новых микрорайонах", – подчеркнул Александр Моор.