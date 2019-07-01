В Чечне состоялась первая детская регата на Северном Кавказе

Москва, 1 июля. В Чеченской Республике завершилась первая детская парусная регата - Кубок Северного Кавказа имени Ахмат-Хаджи Кадырова. В соревнованиях приняли участие 83 юных яхтсмена из 11 яхт-клубов страны: Волгограда, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Геленджика, Приморско-Ахтарска, Керчи, Москвы, Долгопрудного. Также впервые в регате приняла участие первая детская сборная Чеченской Республики.

Соревнования прошли на яхтах класса "Оптимист" в акватории "Грозненского моря". На воду вышли 26 девочек и 57 мальчиков. Судейская коллегия разделила участников на два дивизиона, А и Б, в первом соревновались опытные спортсмены, во втором – начинающие.

Открывая детскую регату, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров отметил: "Спорт играет особую роль в жизни общества Чеченской Республики, наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров уделял его развитию большое значение. Мы продолжаем его путь и прививаем детям любовь к спорту с детства, для это у нас созданы все условия".

Детская парусная регата проходила три дня. За это время были определены 24 призера в двух дивизионах в разных возрастных категориях.

Погодные условия позволили судьям провести пять гонок в дивизионе А и 11 - в дивизионе B. Участники столкнулись с переменчивыми погодными условиями. Ветер менялся от штилевого до порывистого, в один из дней гонку даже пришлось отложить из-за грозы.

Помимо гоночной программы, участники регаты побывали на обзорной экскурсии по городу, а также в дельфинарии.

В общем зачете места распределись следующим образом:

1 - Тимофей Волчков (Московская обл., г. Долгопрудный, парусный клуб "Водник", тренер Парфененко);

2 - Екатерина Елистратова (Москва, клуб ЦСКА, тренеры Ларцева Т.Е., Ларцева М.Е., Точеный В.);

3 - Сергей Ефимов (Московская обл., клуб "Водник", тренер Парфененко).

В зачете среди юношей в дивизионе А:

1 - Тимофей Волчков ( Московская обл., г. Долгопрудный, парусный клуб "Водник", тренер Парфененко);

2 - Сергей Ефимов (Московская обл., клуб "Водник", тренер Парфененко);

3 - Георгий Браженко (Москва, клуб ЦСКА, тренеры Ларцева Т., Ларцева М., Точеный В.).

В зачете среди девушек в дивизионе А:

1 - Екатерина Елистратова (Москва, клуб ЦСКА, тренер Ларцева);

2 - Дина Жилкина (Московская обл., клуб "Водник", тренер Парфененко);

3 - Алина Караваева (Краснодарский край, тренеры Шаповалова Н., Марчевский А.).

В зачете среди младших юношей в дивизионе А:

1 - Матвей Гнетнев - (г. Новороссийск, СШ "Лидер", тренеры - Барабанова, Поповский);

2 - Егор Харламов (Московская обл., клуб "Водник", тренер Парфененко).

В зачете среди младших девочек в дивизионе А:

1 - Дина Жилкина (Московская обл., клуб "Водник", тренер Парфененко);

2 - Анастасия Артемьева (г. Геленджик, ООО "Центр-Юг", тренеры - Карманов, Жемская);

3 - Евгения Плахтеева (Москва, ВСБ "Галс", тренер Симанович).

В зачете среди юношей в дивизионе Б:

1 - Владислав Миретин (Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, тренер Филиппенко);

2 - Артем Миргородченко (Крым, г. Керчь, ЦОП водных видов спорта, тренер Соломин);

3 - Ростислав Титов (г. Краснодар, ККО ФПС КК, тренер Соломин).

В зачете среди девушек в дивизионе Б:

1 - Полина Малахова (г. Краснодар, ККО ФПС КК, тренер Соломин);

2 - Анастасия Стефаннди (г. Новороссийск, СШ "Лидер", тренеры - Барабанова, Поповский);

3 - Елизавета Осина (г. Новороссийск, СШ "Лидер", тренеры - Барабанова, Поповский).

Также в рамках первой детской парусной регаты в Чечне был разыгран Кубок "Ахмат", в котором приняли участие спортсмены:

1 - Ахмед Озниев (ФПС ЧР "Ахмат", тренер Магнитская);

2 - Амина Борщикова (ФПС ЧР "Ахмат", тренер Магнитская);

3 - Раяна Борщикова (ФПС ЧР "Ахмат", тренер Магнитская).

Мероприятие прошло по инициативе главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Поддержку оказал мэр города Грозный Якуб Закриев.

Организаторы мероприятия: мэрия города Грозный и Федерация парусного спорта Чеченской Республики.

Партнеры детской регаты: компания "ВнешТрейдСервис ЛТД" - официальный дистрибьютор яхтенной одежды бренда Zhik, компания SeaGala - официальный дистрибьютор марки SLAM CREW в России и СНГ, поставщик посуды и предметов домашнего обихода из Европы Alina & K, "Шатойская швейная фабрика", вода "Баракат".

Генеральные информационные партнеры: МАТЧ ТВ, ЧГТРК "Грозный", ТАСС, "Российская газета".

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