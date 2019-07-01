В Югре прошли международные соревнования по гребле на обласах в рамках праздника Вит Хон

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июля. /ТАСС/. Глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова дала старт Международным соревнованиям на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах в рамках традиционного праздника ханты и манси - поклонения духу Вит Хон хатл. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"В нашем регионе десятки тысяч рек, озер, и, наверное, не случайно, а закономерно, что с присущей любому народу мудростью наши ханты, манси, ненцы наделяют особым могуществом водных божеств. Мы подумали о том, что вряд ли стоит пренебрегать этой мудростью, и стать покровителем соревнований пригласили бога Вит Хона. Я уверена, что именно его покровительство помогает лучшим из вас достичь победы", – цитируют в департаменте обращение Натальи Комаровой к участникам и гостям соревнований.

В соревнованиях участвуют люди всех возрастов. В этом году турнир собрал рекордное количество участников – в Нефтеюганский район съехались более 200 этноспорстменов из Югры, а также из венгерской провинции Зала. Делегация Венгрии не первый раз участвует в кубке губернатора и всерьез готовилась к очередному визиту: она представит собственную команду гребцов, примет участие в конкурсе на лучшее блюдо из рыбы, а также приготовит традиционный венгерский гуляш.

"Запланированы и смешанные эстафеты, и "двойки", и "тройки", и километр, и 500 метров. Мы всегда идем навстречу участникам и ждем от них предложений. Например, соревнования троек мы ввели в программу именно по пожеланиям спортсменов. Участники очень серьезно относятся к стартам", – сказал директор "ЮграМегаСпорт" и исполнительный директор соревнований Валерий Радченко.

О заплывах и празднике

Традиционно соревнования начались с древнего ритуала поклонения водному духу, во время которого шаман задабривает его национальными угощениями и подношениями. После этого в воду выпускаются семь ритуальных стрел и совершается семь кругов на обласе, знаменующих начало турнира.

В первом и самом зрелищном заплыве – массовом старте – победителем среди мужчин стал Иван Покачев из Сургутского района. Среди женщин лучшей стала его землячка Альбина Сопочева. Губернатор Югры поздравила их с победой лично.

Кроме того, здесь же состоялось награждение лауреатов премии правительства Ханты-Мансийского автономного округа имени Ю.Н. Шесталова в 2019 году.

Кроме соревновательной части, в программу праздника вошли и культурно-массовые мероприятия – выступления национальных творческих коллективов, мастер-классы, игры и забавы народов ханты и манси, а также этнодискотека. Гости мероприятия познакомились с традиционной кухней финно-угорских народов, была организована торговля национальной продукцией.

История соревнований

Кубок губернатора Югры по гребле на обласах проходит в регионе с 2001 года. В 2013 году соревнования приобрели статус международных. С 2015 года мероприятие проводится в рамках традиционного праздника ханты и манси – поклонения водному духу Вит Хону. В 2018 году кубок губернатора по гребле на обласах попал в финал национальной премии событийного туризма Russian Event Awards и был единственным событием, представлявшим Югру.

Традиционно местом соревнований стала база туризма и отдыха "Сказка" Нефтеюганского района.