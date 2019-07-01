{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижнем Новгороде 2 июля начинает работу форум "Производительность 360"

Более 500 участников мероприятия обсудят внедрение бережливых технологий в промышленности, здравоохранении и образовании

Москва, 1 июля. Второй ежегодный федеральный форум "Производительность 360" 2 июля начнет работу в Нижнем Новгороде. Ведущие эксперты и бизнесмены России обсудят на Форуме актуальные вопросы внедрения бережливых технологий в промышленности, здравоохранении и образовании.

Форум пройдет 2 и 3 июля в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Организаторами Форума выступают Министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда при поддержке правительства Нижегородской области.

В 2019 году Форум соберет более 500 участников из 85 российских регионов. В работе пленарной сессии Второго федерального форума "Производительность 360" примут участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, главы регионов РФ, руководители федеральных и региональных органов власти, крупных и средних предприятий.

"Форум "Производительность 360" – это ключевая дискуссионная площадка для участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Их успешный опыт в будущем может быть тиражирован в больницах, школах, центрах занятости населения и на предприятиях из сектора ЖКХ. Улучшение качества этих услуг станет толчком для формирования в нашем обществе культуры бережливого производства и постоянных улучшений", – отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Для участников Форума подготовлена насыщенная программа: обучающие курсы по повышению производительности труда, деловые игры, знакомство с лучшими практиками внедрения бережливых технологий в производстве, образовании и медицине.

"Наша главная цель – получить обратную связь от участников национального проекта, поделиться лучшими практиками, наметить дальнейшие шаги. Для этого мы запланировали работу шести тематических групп, их модераторы – главы или представители федеральных министерств. Мы ожидаем, что на форуме будут озвучены конкретные предложения по улучшениям в рамках нацпроекта, которые лягут в основу дальнейших поручений правительства", – подчеркнул генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

В рамках форума "Производительность 360" также состоится церемония награждения участников, добившихся лучших результатов в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", по пяти номинациям: "Лидер по темпу роста производительности труда в 2018 году", "Самый активный регион", "Лучший региональный центр компетенций", "Самое активно обучающее предприятие" и "Самое эффективное управление производственными запасами предприятия".

Возрастная категория 16+

ПАО "МЗИК" представило свои новейшие разработки на "Армии-2019"
Пусковая установка 9А383Э для ЗРК "Викинг" на Международном военно-техническом форуме вызвала интерес у представителей Минобороны РФ и иностранных специалистов
Читать полностью