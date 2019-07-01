В Петербурге 26-27 сентября пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

Москва, 1 июля. Девятнадцатый международный форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 27 сентября. Профессионалы в области коммуникаций, топ-менеджеры крупных компаний, представители государственной власти и известные журналисты – ведущие игроки рынка обсудят на примере кейсов тенденции и тренды отрасли, дальнейшие перспективы развития рынка, современные технологии и инструменты, а также главные события года.

Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

За 18 лет в Baltic Weekend приняли участие свыше 8000 специалистов из 50 стран. На пленарных заседаниях конференций прозвучали выступления более 1000 экспертов, проведены 120 круглых столов, посвященных тенденциям развития Public Relations и маркетинговых коммуникаций в России и мире.

Кроме того, с 2017 года Baltic Weekend стал проходить два раза в год: осенью в Санкт-Петербурге, а также весной – в одном из городов мира. Этой весной форум впервые состоялся в солнечном Баку, участниками конференции стали более 100 профессионалов. На весеннем Baltic Weekend были подняты самые острые вопросы коммуникационной отрасли: антикризисные коммуникации, нативная реклама, международный маркетинг, женское лидерство и многое другое.

"Baltic Weekend – это сформировавшийся бренд в области коммуникаций. Baltic идет чуть-чуть впереди индустрии. Он показывает, как надо правильно работать. Ежегодно мы собираем людей полярных мнений, разных бэкграундов для обсуждения важных тем не только коммуникационной отрасли, но и общества в целом", - отметила Анна Бушланова, менеджер проекта.

Петербургский форум ежегодно собирает более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира – от СНГ и Балтии до Южной Америки. В прошлом году в качестве спикеров на форуме выступили: директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, директор по стратегическому маркетингу Яндекс Андрей Себрант, эксперт по стратегическим коммуникациям и российский писатель Александр Цыпкин, автор рекламной кампании Reebok #НИВКАКИЕРАМКИ Александр Голофаст, генеральный директор Prime Weber Shandwick Дэвид Орлик, PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев, руководитель направления сторителлинга Яндекс.Дзен Никита Белоголовцев, директор по взаимодействию с государственными органами Google Марина Жунич и др.

На Baltic Weekend 2019 участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и каким станет PR в ближайшем будущем.

Регистрация на форум открыта до 17 сентября.

Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте и по номеру: +7 (812) 380-00-07, доб. 217.

Возрастная категория 18+