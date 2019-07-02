Губернатор пригласил общественников вместе проверить качество ремонтов дорог на Ямале

ТАСС, 2 июля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пригласил общественников совместно проверить качество дорожных ремонтов на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи главы региона с сопредседателем регионального штаба ОНФ Дмитрием Заякиным и представителями общественности Ямала.

"Главной темой встречи стал вопрос качества масштабного ремонта дорог. Дмитрий Артюхов пригласил общественников присоединиться к его рабочей поездке по ямальским дорогам. Она запланирована на август, когда большинство дорожных работ будет уже завершено", - сказано в сообщении. О намерении лично проехать по обновленным дорогам глава региона сообщил еще во время своего ежегодного доклада в декабре 2018 года.

"Важнейший вопрос, который беспокоит всех – это качество наших дорог. Когда я в августе поеду на машине по территории восточной части региона, очень надеюсь на вашу помощь в мониторинге. Мы в этом году значительно увеличили объем дорожных работ, а в следующем году работ будет еще больше. Мы должны за несколько лет существенно улучшить качество дорог и безопасность. Нам эти задачи ставят и президент, и сами жители. В округе работают профессиональные дорожники, но дополнительный контроль, объективная оценка и разумная критика не будут лишними", - сказал Дмитрий Артюхов.

В этом году на Ямале за летний период отремонтируют более 100 км муниципальных дорог, свыше 50 км региональных и межмуниципальных трасс, построят около 60 км автодороги Надым – Салехард. Все объекты выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы. При этом, мнение жителей стало определяющим. Дорожники уже приступили к обновлению трассы на подъезде к Ноябрьску, капремонту участков Ноябрьск-Карамовский пост, Новый Уренгой-Коротчаево, от Губкинского до границы округа и других.