Реализация муниципальных программ в Тюмени находится на контроле губернатора

ТАСС, 2 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор обратил внимание на качество планирования региональных и муниципальных программ, вопросов благоустройства, капитального ремонта домов и объектов социальной сферы, а также расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщают в пресс-службе главы региона по итогам совещания в администрации Тюмени, которое прошло под председательством губернатора. В нем участвовали глава города Руслан Кухарук, его заместители и руководители управ административных округов.

"Очень важно, чтобы в процессе реализации проектов не возникало технических накладок. Срок их исполнения зависит от качественной и своевременной подготовки", – отметил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что все программы должны быть, в первую очередь, нацелены на улучшение качества жизни людей и создание максимально комфортной городской среды. Нужно контролировать реализацию заявленных мероприятий и своевременно обеспечивать все объекты проектной документацией.

Что будет реконструировано и заменено

По данным ООО "Тюмень Водоканал", в областной столице в 2019 году будет заменено более 27 км сетей водоснабжения, реконструировано и модернизовано семь сооружений, построена сливная станция. Организации сферы теплоснабжения тоже активно проводят ремонтную кампанию. Планируется заменить более 20 км сетей, что в два раза больше, чем в 2018 году.

Как рассказал замглавы города Павел Перевалов, запланированное техническое перевооружение электрических сетей, развитие и модернизация учета электрической энергии дают положительные результаты – жители Тюмени отмечают снижение числа отключений.

По краткосрочной программе капремонта многоквартирных домов за два года запланировано охватить работами более 800 объектов. Разрабатывается проектно-сметная документация, идет отбор подрядчиков, заключаются договоры.

За счет федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Тюмени будет сделано около 36,8 км дорог, площадь покрытия проезжей части превысит 500 тыс. кв. м. Отремонтируют и построят более 2 км тротуаров. На проблемных участках, таких как улицы Менделеева, Ванцетти и межквартальные проезды микрорайона "Тура", обустроят ливневую канализацию.

"Отдельное внимание на совещании уделили выполнению программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В 2019 году из 79 домов планируется отселить жильцов 283 помещений, 50 собственников уже улучшили свои жилищные условия", - сказано в сообщении.