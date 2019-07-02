На Международном летнем кампусе РАНХиГС выступят топ-менеджеры крупных мировых компаний

Москва, 2 июля. Программа Международного летнего кампуса РАНХиГС всегда включала в себя выступления представителей крупнейших мировых компаний. Этот год не станет исключением – перед участниками Кампуса выступят старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский, управляющий директор одного из крупнейших мировых брендовых ритейлеров Gitanjali Group Europe Джузеппе Гулло и менеджер по цифровым коммуникациям и взаимодействию Coca-Cola Россия Наталия Богданович.

В третий раз подряд на Кампусе выступит старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Он отвечает за развитие бизнеса компании Mastercard в России – одном из крупнейших европейских рынков с быстрорастущей безналичной экономикой и платежной индустрией. В управленческой команде Mastercard Алексей Малиновский работает с 2010 года, а с 2012 года является президентом Ассоциации участников МастерКард и представляет компанию в правлении Национального платежного совета. До Mastercard он более 15 лет занимал руководящие позиции в ряде российских и международных компаний – лидеров рынка высоких технологий.

Вновь своим опытом и знаниями с участниками Летнего кампуса РАНХиГС поделится управляющий директор Gitanjali Group Europe Джузеппе Гулло. Gitanjali Group - один из крупнейших брендовых ритейлеров в мире. Штаб-квартира находится в Мумбаи, Индия. Gitanjali продает свои ювелирные изделия через более 4000 точек продаж и занимает более 50% рынка ювелирных изделий в Индии. Джузеппе Гулло в 2018 году рассказал участникам кампуса об управлении брендами сферы искусства и творчества в эпоху информационных технологий. В прошлом Джузеппе Гулло занимал должность управляющего директора Start UP Italian Luxury Companies в секторе часов и драгоценностей, таких как Baldinini и Sicis Jewels. У эксперта за плечами более 20 лет опыта работы в сфере роскоши. Он также работал инвестиционным банкиром в BCI – Milano и более 10 лет являлся финансовым директором в Italian Accessible Luxury public company.

Впервые на Международном летнем кампусе Президентской академии выступит менеджер по цифровым коммуникациям и взаимодействию Coca-Cola Россия Наталия Богданович. Она работает в области коммуникаций более восьми лет, обладает in-house и агентским опытом работы в таких областях, как IT, интернет, спортивный маркетинг, FMCG, фармацевтика, строительство и девелопмент. С 2011 по 2014 годы была руководителем группы проектов КРОС, а затем, до 2017 года, являлась руководителем стратегических PR-проектов Mail.Ru Group. Начиная с 2017 года Наталия Богданович - руководитель по внешним и внутренним коммуникациям проекта по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Coca-Cola Россия.

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.

Генеральный инфопартнер – ТАСС, информагентство кампуса – Интерфакс, стратегический партнер – РИА ФедералПресс, главный инфопартнер – Полит.Ру, журнал кампуса – "Профиль", интернет-СМИ кампуса – "Инвест-Форсайт", ведущий инфопартнер – RNS, главный региональный инфопартнер – онлайн-газета "Реальное время", телеканал кампуса – ГТРК "Татарстан", инфопартнеры: "Парламентская газета", газета "Комсомольская правда Казань", InKazan, журнал "Стратегия", TatСenter, KazanFirst, журнал "Государственная служба".

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