Состоялся финал отборочного олимпийского турнира по конному спорту "Токийский тур"

Москва, 2 июля. В подмосковном конном комплексе MAXIMA PARK прошли уникальные соревнования по конному спорту – специальный отборочный олимпийский турнир "Токийский тур". Целую неделю зрители наблюдали как семь команд-участниц сражаются за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Торжественную церемонию закрытия посетило множество поклонников этого вида спорта, среди которых оказалось немало российских знаменитостей.
Несмотря на то, что в заключительный день для гостей было подготовлено большое количество тематических мастер-классов и других активностей, многие до самого финала не покидали лаунж-зону и трибуны, откуда с увлечением следили за ходом соревнований.
"Токийский тур" стал совершенно новым для мирового спортивного сообщества событием. Специальный квалификационный турнир для стран, входящих в олимпийскую группу С, проводился впервые в истории и собрал на территории России спортсменов из России, Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Беларуси. В первые дни турнира участники демонстрировали судьям набор упражнений высокой сложности в ходе соревнований по выездке, а в оставшиеся – преодолевали барьеры на поле во время отборочного тура по конкуру.
Высокое мастерство и владение техникой помогли сборной России по выездке получить командную лицензию к Олимпийским играм в Токио 2020. В Гран-при по конкуру победу одержала сборная Израиля.
После торжественной церемонии награждения победителей перед гостями выступили Московский Казачий Хор и кавер-группа "Давинчи".
Среди почетных гостей были президент Федерации конного спорта России Марина Сечина, а также Тихонова Татьяна (РГ-Девелопмент), Екатерина Андреева, Дмитрий Борисов, Владимир Кожин, Олеся Бословяк-Кожина, Анна Тихомирова, Аделина Сотникова, Глафира Тарханова, Сабина Ахмедова, Марьяна Спивак с мужем и сыном, Екатерина Одинцова, Мария Голубкина, Татьяна Веденеева, Анастасия Задорина, Антон Азаров, Виктория Андреянова, Юлия Андреянова, Елизавета Костюкова, Светлана Абрамова с мужем, Александр Соколовский, Андрей Разыграев, Татьяна Рогаченко, Дильбар Файзиева, Анна Плетнева, Ольга Якубович, Вера Сотникова, Кирилл Шубский.
Марина Сечина, президент Федерации конного спорта России: "Мы рады победам и результатам всех спортсменов, поэтому конный спорт всегда был и будет являться объединяющим фактором для дружбы, взаимного сотрудничества и добрых искренних отношений между странами. Поздравляю всех с завершением "Токийского тура" и хочу пожелать и спортсменам, и зрителям больше таких спортивных праздников, здорового азарта, прекрасных результатов и великолепного настроения".
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Партнеры мероприятия:
- Компания Кругосвет Карго, которая осуществляет транспортно-экспедиторские услуги. Специализацией деятельности компании также являются комплексная логистика технологического оборудования и оказание услуг по таможенному оформлению. "Кругосвет Карго" работает со всеми видами транспорта, предоставляя услуги по транспортировке груза в любую точку мира;
- Инвестиционно-девелоперская компания "РГ-Девелопмент" - стратегический партнер Федерации конного спорта России и платиновый партнер Токийского тура - активно поддерживает спортивные мероприятия и развитие конного спорта в России. РГ-Девелопмент считает частью своей миссии продвижение здорового образа жизни, а также привлечение граждан к регулярным занятиям спортом. Все жилые комплексы компании строятся вблизи природных парков и оснащены необходимой спортивной инфраструктурой;
- ПАО "БАНК УРАЛСИБ" - один из крупнейших универсальных банков страны с 30-летней историей развития и широким спектром финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов;
- Международная федерация конного спорта FEI;
- Конная Россия;
- Maxima Park – конноспортивный комплекс европейского уровня;
- Правительство Московской Области;
- Ультра-премиальный бренд техники для дома LG SIGNATURE;
- Меховой бутик Blackglama в ГУМе;
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- Орел Черный Двухглавый;
- CPS;
- VolksWagen;
- Гефест;
- ОЗК;
- Императорский Фарфоровый Завод – его история уже 275 лет тесно связана с историей России, а сам фарфор представлен во многих музеях мира;
- Ювелирный Дом Cluev;
- ХИМЕКС;
- Семикаракорская керамика;
- Гусь Хрустальный;
- Лепс бар.