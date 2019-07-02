Состоялся финал отборочного олимпийского турнира по конному спорту "Токийский тур"

Москва, 2 июля. В подмосковном конном комплексе MAXIMA PARK прошли уникальные соревнования по конному спорту – специальный отборочный олимпийский турнир "Токийский тур". Целую неделю зрители наблюдали как семь команд-участниц сражаются за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Торжественную церемонию закрытия посетило множество поклонников этого вида спорта, среди которых оказалось немало российских знаменитостей.

Несмотря на то, что в заключительный день для гостей было подготовлено большое количество тематических мастер-классов и других активностей, многие до самого финала не покидали лаунж-зону и трибуны, откуда с увлечением следили за ходом соревнований.

"Токийский тур" стал совершенно новым для мирового спортивного сообщества событием. Специальный квалификационный турнир для стран, входящих в олимпийскую группу С, проводился впервые в истории и собрал на территории России спортсменов из России, Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Беларуси. В первые дни турнира участники демонстрировали судьям набор упражнений высокой сложности в ходе соревнований по выездке, а в оставшиеся – преодолевали барьеры на поле во время отборочного тура по конкуру.

Высокое мастерство и владение техникой помогли сборной России по выездке получить командную лицензию к Олимпийским играм в Токио 2020. В Гран-при по конкуру победу одержала сборная Израиля.

После торжественной церемонии награждения победителей перед гостями выступили Московский Казачий Хор и кавер-группа "Давинчи".

Среди почетных гостей были президент Федерации конного спорта России Марина Сечина, а также Тихонова Татьяна (РГ-Девелопмент), Екатерина Андреева, Дмитрий Борисов, Владимир Кожин, Олеся Бословяк-Кожина, Анна Тихомирова, Аделина Сотникова, Глафира Тарханова, Сабина Ахмедова, Марьяна Спивак с мужем и сыном, Екатерина Одинцова, Мария Голубкина, Татьяна Веденеева, Анастасия Задорина, Антон Азаров, Виктория Андреянова, Юлия Андреянова, Елизавета Костюкова, Светлана Абрамова с мужем, Александр Соколовский, Андрей Разыграев, Татьяна Рогаченко, Дильбар Файзиева, Анна Плетнева, Ольга Якубович, Вера Сотникова, Кирилл Шубский.

Марина Сечина, президент Федерации конного спорта России: "Мы рады победам и результатам всех спортсменов, поэтому конный спорт всегда был и будет являться объединяющим фактором для дружбы, взаимного сотрудничества и добрых искренних отношений между странами. Поздравляю всех с завершением "Токийского тура" и хочу пожелать и спортсменам, и зрителям больше таких спортивных праздников, здорового азарта, прекрасных результатов и великолепного настроения".

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Партнеры мероприятия:

- Компания Кругосвет Карго, которая осуществляет транспортно-экспедиторские услуги. Специализацией деятельности компании также являются комплексная логистика технологического оборудования и оказание услуг по таможенному оформлению. "Кругосвет Карго" работает со всеми видами транспорта, предоставляя услуги по транспортировке груза в любую точку мира;

- Инвестиционно-девелоперская компания "РГ-Девелопмент" - стратегический партнер Федерации конного спорта России и платиновый партнер Токийского тура - активно поддерживает спортивные мероприятия и развитие конного спорта в России. РГ-Девелопмент считает частью своей миссии продвижение здорового образа жизни, а также привлечение граждан к регулярным занятиям спортом. Все жилые комплексы компании строятся вблизи природных парков и оснащены необходимой спортивной инфраструктурой;

- ПАО "БАНК УРАЛСИБ" - один из крупнейших универсальных банков страны с 30-летней историей развития и широким спектром финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов;

- Международная федерация конного спорта FEI;

- Конная Россия;

- Maxima Park – конноспортивный комплекс европейского уровня;

- Правительство Московской Области;

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- Меховой бутик Blackglama в ГУМе;

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- Орел Черный Двухглавый;

- CPS;

- VolksWagen;

- Гефест;

- ОЗК;

- Императорский Фарфоровый Завод – его история уже 275 лет тесно связана с историей России, а сам фарфор представлен во многих музеях мира;

- Ювелирный Дом Cluev;

- ХИМЕКС;

- Семикаракорская керамика;

- Гусь Хрустальный;

- Лепс бар.