Крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории отмечает юбилей

ТАСС, 2 июля. Крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории – район "Академический" в Екатеринбурге, реализуемый ГК "КОРТРОС", отмечает юбилей. Ровно 10 лет назад здесь был сдан первый жилой дом, а сейчас в районе проживает около 70 тыс. человек. Об этом рассказал сегодня журналистам генеральный директор АО "РСГ "Академическое" Виктор Кривошеин.

"Сегодня у нас юбилей. Ровно 10 лет назад был сдан первый жилой дом. Сегодня в районе проживает около 70 тыс. человек, введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. м. ГК "КОРТРОС" и АО "РСГ "Академическое" комплексно подходят к развитию территории, поэтому рядом с жилыми домами есть и собственная ТЭЦ, и детские сады, школы, торговые центры с очень развитой сетью ритейла, парки. Строим Преображенский парк и набережную вдоль реки Патрушиха, застройка сюда идеально вписывается. Очень большое внимание уделяется безопасности – сегодня в районе около 3,5 тыс. видеокамер, осуществляется круглосуточная охрана. В районе хорошо и комфортно жить, учиться, воспитывать детей, визитная карточка района – современная инфраструктура и атмосфера добрососедства", - рассказал он.

О квартале "Близкий"

В день юбилея руководство компании представило самый новый жилой квартал, который получил название "Близкий". По словам заместителя генерального директора АО "РСГ "Академическое" Павла Петриченко, такое название было выбрано для центрального квартала района потому, что это "не только центр Академического, но и близкий по духу, близкий к сердцу, близкий к создателям и главным принципам "Академического".

"Здесь мы решили придать фасадам и облику квартала больше тепла, света, здесь больше стекла, современности, хай-тека. В каждом блоке строятся большие подземные и наземные паркинги в шаговой доступности, а также с выходом из лифтов. В стадии проекта находится первый в Свердловской области клин-парк – сеть портальных автомоек. Этот проект мы реализуем совместно с самым известным в мире германским производителем индивидуальных и комплексных автомоек. Проект включает в себя установку оборудования, которое само будет определять загрязненность кузова и автоматически устанавливать интенсивность мытья. Такого нет нигде на Урале", - рассказал Петриченко.

По словам замгендиректора, в этом году в районе будет введено в эксплуатацию более 126 тыс. кв. м. "Каждый из кварталов и домов будет иметь изюминку, в том числе по цветовой гамме. Детская площадка датской фирмы - мирового лидера по производству малых архитектурных форм. Таких детских площадок нет нигде в Екатеринбурге, даже в жилых кварталах и домах, которые позиционируют себя как премиум-класс. Такие же площадки появятся в строящейся здесь школе на 1200 мест", - отметил он.

Виктор Кривошеин добавил, что "это самое лучшее в мире, неубиваемое, антивандальное оборудование с 10-летней гарантией".

"Близкий" в метрах и этажах

В квартале "Близкий" планируется построить восемь блоков переменной этажности от 5 до 24 этажей. Первые дома сдаются летом 2019 года. Квартирография – от 25 до 150 кв. м, впервые в "Академическом" в "Близком" представлены двухуровневые квартиры со вторым светом и отдельным входом с улицы. "Независимо от метража все квартиры продуманы: правильная геометрия комнат, позволяющая рационально организовывать пространство, максимум естественного освещения. Так, например, в двухуровневых квартирах высота окон 1,8 м, ширина – 1,5 м", - отмечают в компании-девелопере.

В квартале будет построено 24 дома с общим объемом жилья более 282 тыс. кв. м, где будет проживать около 9400 человек. Здесь разместятся школа на 1300 мест со стадионом, два детских сада, велодорожки, прогулочные зоны, площадки для отдыха – все в шаговой доступности.

О районе "Академический"

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство на площади 1300 га будет осуществляться до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории (КОТ), включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество 2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов. Победитель номинации "Лучшая социальная инфраструктура" в "Ключевой премии 2018" портала N1.RU.

Застройщик – АО "РСГ "Академическое", проектная декларация на сайте.