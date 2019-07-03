Глава Челябинской области предложил создать экологический стандарт для новых заводов

ТАСС, 3 июля. Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил разработать экологический стандарт, в соответствии с которым в регионе будут принимать решения о возможности открытия новых производств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

"Алексей Текслер предложил разработать для Челябинской области экологический стандарт, в соответствии с которым будут приниматься решения об открытии новых производств. Стандарт предстоит сформировать экспертам федерального и местного уровня, экоактивистам. Также планируется привлечь международных экспертов", - сообщили в службе.

В стандарте будут прописаны нормы, которые должен выполнить инвестор, чтобы получить одобрение местных властей на строительство того или иного предприятия на конкретной площадке. Мнение местных жителей обязательно будет учитываться, подчеркнули в управлении.

Ранее, представляя новую промышленную политику Южного Урала, Текслер обозначил улучшение экологической обстановки в качестве ключевого направления. В нацпроекте по экологии фигурируют два южноуральских города – Челябинск и Магнитогорск, где в ближайшие пять лет необходимо больше чем на 20% снизить выбросы. "По проектам в этой сфере у нас с вами есть договоренности, которые мы в ближайшее время превратим в соглашения. И начнем их реализацию (…). Нужно ускориться, чтобы мы все как можно быстрее в прямом смысле слова почувствовали результат", – заявил глава региона.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).

Законотворчество по выбросам в атмосферу

В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Согласно документу, эксперимент пройдет в 12 городах, которые утверждены в указе президента как "испытывающие серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей".

"Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ пройдет в 12 городах России (10 регионах): Нижний Тагил, Чита, Магнитогорск, Челябинск, Липецк, Братск, Новокузнецк, Омск, Норильск, Красноярск, Медногорск, Череповец", - сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Глава профильного комитета подчеркнул, что субъекты РФ лишены возможности влиять на ситуацию с загрязнением воздуха. "Все основные предприятия-загрязнители подотчетны Росприроднадзору. Но Росприроднадзор что может сделать? Он может выехать с проверкой через три дня, через неделю. Но там [в городе] этот смог уже рассеется", - отметил парламентарий.

Ожидается, что эксперимент пройдет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Целью предложенных мер является снижение к концу 2024 года уровня вредных выбросов на 20% в соответствии с майским указом президента 2018 года.

В апреле этого года председатель правительства Дмитрий Медведев призвал решить вопрос о введении квотирования выбросов в атмосферу как можно скорее. "Чем быстрее это будет сделано, тем лучше", - указал глава кабинета министров. Он уточнил, что в проект закона должно войти не только квотирование выбросов в атмосферу, но и некоторые другие вопросы, а также потребуется принятие подзаконных нормативных актов. Премьер-министр добавил, что законопроект следует вынести на рассмотрение правительства.