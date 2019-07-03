Проекты на 16 млн рублей рекомендованы для получения грантов Росмолодежи на форуме "Утро"

ТАСС, 3 июля. Почти 90 молодежных проектов, которые были презентованы на форуме "Утро" в Тюмени, рекомендованы для получения более 16,1 млн рублей грантов. Итоговый список победителей будет утверждаться на конкурсной комиссии Росмолодежи, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"За две смены форума "Утро" было рекомендовано для получения грантов 89 проектов на сумму более 16,1 млн рублей. Из Челябинской области рекомендованы 29 проектов на почти 6,8 млн рублей, из Свердловской области - 11 проектов на почти 2,7 млн рублей и из Ямало-Ненецкого автономного округа - 17 победителей и 2,1 млн рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что финальный список победителей будет утвержден Росмолодежью.

Организаторы добавили, что за первую смену 31 проект на 7,1 млн рублей был рекомендован для получения грантов, за вторую - 58 проектов на 9 млн рублей. Кроме того, по итогам второго этапа форума четыре проекта из Омской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Марий Эл, получили в общем 700 тыс. рублей.

В частности, Анастасия Кирьякова из Ульяновской области рекомендована для получения 500 тыс. рублей. Она хочет создать и реализовать образовательную программу по видеографии среди детей. Для этого необходимо запустить медиа-курсы, на которых будут обучать технологиям съемок, работе с профессиональной техникой, основам анимационного дизайна. По мнению Анастасии, по окончании курса обучающиеся будут иметь достаточно опыта и умения в режиссуре и дизайне. Это в дальнейшем поможет им определиться с будущей профессией.

Учредителями форума "Утро - 2019" (18+) выступают аппарат полпреда в округе, правительства регионов и Росмолодежь. На событии участники обсуждают креативную экономику, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы. Мероприятие проходит на базе Тюменского президентского кадетского училища.