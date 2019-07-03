Ученые и общественники предложили создать при полпреде в УрФО совет по экологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Представители ученого сообщества и общественники предложили создать при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе (УрФО) совет по экологии. Данный орган занимался бы координацией работы в данной сфере, сообщили в среду ТАСС в полпредстве.

"В резиденции полномочного представителя президента в УрФО прошло совещание по экологии и природоохранной деятельности. По его итогам собравшиеся выступили с инициативой создать при полпреде совет, который стал бы постоянно действующим органом для координации всех вопросов, связанных с экологическими проблемами в округе", - сказали там.

В полпредстве добавили, что на совещании присутствовали ученые, представители общественных организаций и промышленности. Они отметили, что общество мало информировано о производствах, которые несут вред экологии, также промышленники неохотно вкладывают деньги в реализацию крупных проектов из-за опасений, что это вызовет негативную реакцию со стороны жителей. В решении данных проблем поможет координационный совет.

В совещании принял участие глава секретариата Союза журналистов России (СЖР) Денис Токарский. По его мнению, решение экологических проблем идет эффективнее, если в работе принимают участие журналисты, и СЖР готов включиться в работу по преодолению информационной закрытости власти.

Также принять активное участие в работе по формированию совета готова и председатель совета директоров "Зеленой Долины" Юлия Корнеева. Она отметила, что в округе есть ряд специфических вопросов, в решении которых поможет данный координирующий орган.