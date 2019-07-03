Ликвидацию последствий наводнения показали на учениях "Уралспас"

ТАСС, 3 июля. Профессиональные и любительские команды спасателей "ликвидировали" последствия наводнения в Каменском городском округе Свердловской области. Такую легенду в этом году придумал штаб учений "Уралспас", который расположился близ популярного туристического объекта - Порог Ревун на реке Исеть. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), который является постоянным партнером учений.

"Учения "Уралспас" основаны на самостоятельном участии в поисковых, аварийных и спасательных работах в природной среде Свердловской области в условиях моделируемой чрезвычайной ситуации, максимально приближенной к реальным условиям", - рассказали там.

Локализовать и ликвидировать последствия наводнения на территории 240 кв. км в течение 36 часов приехали 19 команд Свердловской области: предприятия, клубы, учебные заведения, общественные организации, а также команды профессиональных спасательных служб, поисковые отряды, туристы и спортсмены. В составе команды четыре человека. Стартовали учения ровно в полночь.

В сотрудниках штаба учений "Уралспас" – преподаватели УрГПУ: заведующая кафедрой физического воспитания Ирина Бахтина, декан географо-биологического факультета Оксана Янцер, заведующая кафедрой географии и методики географического образования Ольга Гурьевских. Студенты УрГПУ и молодежный клуб Русского географического общества помогали судьям на этапах.

"Также студенты прошли по ряду технических этапов для знакомства с техникой преодоления препятствий. Это то, чем они будут заниматься при подготовке школьников - учить выживать в естественной среде при стихийных бедствиях, в нашем случае это наводнение, - комментирует Оксана Янцер. - Преодоление препятствий и помощь людям в нестандартных ситуациях последствий стихии, соответственно, подготовка по профилям безопасности - здесь, на учениях, реализуется на практике".

Учения проводятся за счет гранта президента России на развитие гражданского общества, при поддержке Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Пресс-тур

Пресс-служба УрГПУ стала участником пресс-тура, организованного штабом "Уралспас", и успела воочию увидеть действия спасателей.

Каждые полчаса командам присылали новые вводные: спасти пострадавшего, найти людей, оказать доврачебную помощь, транспортировать несколько пострадавших, а для этого надо объединиться с другими командами - по сценарию штаба "Уралспас" в различных авариях, катастрофах, произошедших из-за наводнения, пропало и пострадало 130 человек.

Первое, куда привезли прессу, - так называемая "техногенка". Взрыв, и комната заполняется густым дымом - наводнение вызвало подтопление цеха по производству ядохимикатов, в результате произошла утечка опасных веществ. Спасатели ликвидируют источник и выносят пострадавших.

Следующий этап: участники должны по воде подобраться к условному пострадавшему, который находится в горящем мотоцикле. По легенде, в результате наводнения размыло лесную дорогу, водитель не справился с управлением и слетел с крутого склона.

Впечатляющим этапом стало принятие родов в природных условиях. Здесь, по словам судьи, многие даже опытные спасатели тушуются, поэтому такие учения максимально полезны и профессионалам.

Завершил экскурсию для пресс-службы сам штаб учений "Уралспас". Общение команд и организаторов происходит в специальной программе, через которую отправляются приказы и присылаются отчеты о выполненных командами операциях.

Итоги

Победный переходящий кубок "Уралспас" взяла команда из Нижнего Тагила. Хоть учения и носят соревновательный характер, но, как заверяют организаторы, это не главное. "Победить хорошо, но важно научиться", - пояснила Ирина Бахтина.

Эти соревнования проходят по несколько раз в год, участники учатся на своих и чужих ошибках. "Молодежь нужно привлекать и обучать к действиям в ЧС, потому что это наша жизнь, жизнь наших детей. На помощь МЧС и профессионалам должны приходить люди, которые обучены и готовы", – сказал руководитель проекта "Уралспас" Александр Штин.

Следующие соревнования "Уралспас" пройдут осенью. По одному из возможных сценариев на территории заброшенного пионерского лагеря участники будут ликвидировать последствия аварии космического корабля.

Основными партнерами соревнований являются екатеринбургская Группа компаний "Огнеборец", специальная пожарно-спасательная часть ФПС по Свердловской области, Уральский государственный педагогический университет.

Об университете

УрГПУ был основан в 1930 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.