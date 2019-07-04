Комплекс апартаментов на Садовом кольце вышел в финал мировой архитектурной премии

МОСКВА, 4 июля. Комплекс премиальных апартаментов RED7 от ГК "Основа" и голландского архбюро MVRDV вошел в шорт-лист одной из самых престижных международных архитектурных премий World Architecture Festival 2019 (WAF), которую называют "Оскаром" архитектурного мира.

Еще несколько лет назад объекты, реализующиеся в России, были редким событием в шорт-листах премий подобного уровня, а сегодня эксперты говорят о высоких шансах этого проекта на победу. Сегодня в Москве уделяется большое внимание созданию качественной городской среды и привлечению лучшего мирового опыта в градостроительстве, поэтому символично, что организаторы премии объявили финалистов 4 июля, в день открытия в столице Московского Урбанистического Форума (MUF).

По словам управляющего партнера ГК "Основа" Олега Колченко, комплекс RED7 – первый проект культового архбюро MVRDV в России, который имеет все шансы стать одной из ярких архитектурных достопримечательностей столицы. "Мы поставили перед собой задачу построить в этом знаковом месте центра Москвы не просто высококлассный проект мирового уровня, а создать новую визитную карточку Садового кольца", - рассказал Олег Колченко.

По его словам, в рамках WAF традиционно высокая конкуренция, номинируются сотни лучших проектов мира от самых известных архбюро. И тот факт, что RED7 вышел в финал премии, лишний раз подтверждает высокий статус проекта и правильность выбора его архитектурного решения.

Финал премии состоится в начале декабря в Амстердаме. В этом году в жюри WAF вошло 148 представителей из 68 стран, включая архитекторов, дизайнеров, критиков, а также победителей и финалистов прошлых сезонов. Как и в предыдущие годы, претендовать на победу в более чем 30 номинациях премии могут еще нереализованные проекты и объекты, построенные в течение последних полутора лет.

По мнению экспертов, у столичного RED7 серьезные шансы побороться за победу на WAF. Проекты MVRDV в последние годы получили множество международных премий и наград, становясь визитными карточками ведущих столиц мира. Московский проект именитых голландцев кроме яркого фасада обладает большим количеством других уникальных преимуществ и характеристик. В доме запроектировано более 7 тыс. кв. м общественных пространств, центром которых станет атриум высотой 15 м. Здесь будет двухуровневый фитнес, два ресторана, кафе и другие элементы инфраструктуры, включая приватную, рассчитанную исключительно на резидентов. Все общественные пространства и апартаменты комплекса будут выполнены по эксклюзивному дизайну мастеров мирового уровня.

Застройщиком проекта выступает компания ООО "ФЕНИКССТРОЙ", входит в ГК "Основа". Проектная декларация размещена на официальном сайте проекта.