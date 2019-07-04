На GMIS-2019 будет представлена молодежная технологическая площадка

Москва, 4 июля. Молодежная бизнес-площадка будет работать в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации, который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге. Организаторами площадки для молодых профессионалов выступили Фонд Росконгресс, Министерство энергетики и промышленности ОАЭ, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Минпромторг России, администрация Свердловской области, Российский экспортный центр и Фонд "ОТ ВИНТА".

В рамках дискуссионного блока площадки молодые профессионалы выступят с короткими презентациями своих проектов перед экспертами с мировым именем, руководителями научно-технологических центров промышленных предприятий, венчурными и отраслевыми инвесторами.

Участники молодежной площадки в ходе дискуссий обсудят свои идеи и проекты в отраслях, которые выступают драйверами роста мировой экономики и промышленной революции. Среди них цифровое производство, машиностроение, спутниковая логистика, инновации в аэрокосмической, авиационной, автомобильной отрасли, новые операционные и облачные системы, большие данные и информационная безопасность, виртуальная и дополненная реальность, "интернет вещей", робототехника, образование и социальное предпринимательство.

Одной из ключевых тем Саммита станут природоподобные технологии, поэтому на площадке также будут обсуждаться молодежные проекты, поддерживающие цели устойчивого развития и циркулярную экономику, в том числе связанные с такими отраслями, как "зеленая" энергетика, переработка отходов, "наука о жизни" (генетика, нейротехнологии, цифровое сельское хозяйство, медицина), технологии "умного города" (микромобильность, беспилотные технологии), новые материалы и т. д.

Самые яркие молодежные проекты могут претендовать на участие в питч-сессии Business Priority, в рамках которой состоятся презентации инновационных стартапов перед российскими и арабскими инвестиционными фондами, государственными корпорациями и крупнейшими промышленными компаниями.

Кроме того, молодые профессионалы смогут принять участие в основной программе Саммита и получить главный приз: войти в состав делегации российских предпринимателей на третьем Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Возрастная категория 6+

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Контакты:

Екатеринбург, Россия

8 (495) 640 92 91

Дата проведения: 9–11 июля.

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