Алексей Текслер проинспектировал строительство спортивного объекта в Кыштыме

ТАСС, 5 июля. Строительство крытого катка с искусственным льдом продолжается в городе Кыштыме Челябинской области, ход его строительства проинспектировал глава региона Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Каслинский район. Объект строится по поручению главы региона, на эти цели выделено 96 млн из областного бюджета, сдать крытый каток должны в конце 2019 года.

"Если вы думали, что я приеду только перерезать ленточку на готовом объекте, то это не так. Лично буду контролировать ход работ на каждом таком крупном объекте, по которым мною приняты решения. Жители Кыштыма долго ждали появления нового спортивного объекта. Теперь решение по строительству принято и будет реализовано в проектные сроки", – подчеркнул Текслер.

В управлении пресс-службы и информации регионального правительства отметили, что на сегодняшний день сформирована "дорожная карта" работ, основные конкурсы на поставку оборудования и строительно-монтажные работы будут отыграны в ближайшее время, и до конца лета будут заключены контракты на выполнение работ. В муниципалитете сформирована группа общественного контроля, которая следит за выполнением пунктов "дорожной карты" и ходом работ. В нее вошли инициативные жители Кыштыма.

"Мне импонирует сам подход к решению локальной задачи по строительству крытого катка. Практика общественного контроля – очень действенный способ, чтобы фиксировать и сроки, и качество работ, оперативно вносить нужные коррективы. Считаю, что подобную форму взаимодействия следует использовать и в других территориях <…> Важно, чтобы под вашим контролем вопросы строительства решались динамично, без задержек. Сроки по объекту стоят достаточно жесткие – в декабре 2019 года каток должен быть сдан в эксплуатацию", – обозначил Текслер, обращаясь к общественным контролерам.

Поручение о завершении строительства крытого катка с искусственным льдом в Кыштыме Алексей Текслер дал во время рабочей поездки в муниципалитет в мае 2019 года. Социально значимый объект начали возводить в 2010 году, на завершение катка требовалось более 96 млн рублей. Глава региона поставил задачу выделить средства.

О спортивном строительстве в России

Как сказал ранее ТАСС вице-премьер РФ Виталий Мутко, Россия обеспечена спортивными объектами на 30-40%, хотя страна не испытывает проблем с футбольными полями. Он выразил уверенность, что удастся реализовать поставленную президентом РФ задачу обеспечить вовлеченность в спорт 55% населения страны к 2024 году. "На сегодняшний день принята национальная программа, и она будет продолжаться. Строительство доступных спортивных сооружений, [сооружений] повторного применения, пропаганда здорового образа жизни. В стране люди хотят занимать спортом сами - у них потребность в этом есть. Сегодня интерес к спорту на высочайшем уровне", - сказал вице-премьер.

"Наша задача - успевать. Мы должны создать условия: скверы, парки, прокаты лыж. Второе - это отлаженная система в образовании: школа, четыре часа физкультуры. А дальше это массовость: спортивные забеги, гонки, старты", - отметил Мутко.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в стране будет построено более 100 футбольных полей, 25 манежей, подготовлено или переподготовлено около 5 тыс. тренеров.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Федеральный проект входит в нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.