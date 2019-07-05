В Тюменской области дополнительно приобретут 35 машин скорой помощи в 2019 году

ТАСС, 5 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе посещения станции скорой медицинской помощи в Тюмени подробно ознакомился с работой службы, обсудил проблемы, в частности вопросы дислокации бригад в районах, где нет подстанций, и обновление специализированного автопарка.

"В составе станции скорой медицинской помощи Тюмени развернуто четыре подстанции, шесть постов, трассовый пункт на федеральной трассе Тюмень – Екатеринбург в районе села Успенка", - рассказали в пресс-службе главы региона.

Губернатор осмотрел комплектацию спецмашин, поинтересовался средним показателем времени доезда бригад и количеством срочных вызовов за день.

По словам специалистов, только в 2018 году на станцию поступило более 257 тыс. обращений, из них 125,5 потребовали выезда бригад - в среднем 730 вызовов в сутки. Из числа всех поступивших вызовов 52 тыс. требовали немедленного реагирования, когда пациент нуждался в экстренной помощи и находился в угрожающем для жизни состоянии. В 2018 году по статистике доезд до таких пациентов в течение 20 минут составил 86%, в 2019 году удалось увеличить этот показатель до 88%.

"Есть ситуации, когда к пациенту невозможно оперативно добраться из-за отдаленности, загруженности дорог. Росту загрузки бригад способствует и развитие жилищного строительства как в городе, так и за его чертой. Для решения этой проблемы губернатор дал поручение подобрать модули или свободные помещения для дислокации бригад скорой помощи в районах, где подстанций нет. По убеждению главы региона, в современном здравоохранении все должно быть удобно, современно и технологично", - сказано в сообщении службы.

"Для того чтобы бригадам доезжать до пациентов, как и положено в экстренных ситуациях, при угрожающих жизни состояниях, в течение 20 минут, необходимо в Тюмени установить как минимум два пункта, где бы находились автомобили и дежурили врачи. Это районы Матмасы и Мыс. Кроме того, с учетом того, что парк скорой помощи, несмотря на то, что мы регулярно покупаем новые автомобили, требует постоянного обновления, принято решение дополнительно приобрести 35 машин скорой помощи уже в 2019 году", – приводят в пресс-службе слова Александра Моора.