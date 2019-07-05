Губернатор ЯНАО принял участие в заседании Совета при Президенте РФ

ТАСС, 5 июля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В своем докладе глава региона рассказал о работе с детьми и молодежью и о проблемах, с которыми сталкивается Ямал.

"Ключевой вызов – тотальное проникновение интернета в жизнь детей. Интернет фактически позволяет детям вести вторую жизнь, о которой их родители могут и не подозревать. Многие взрослые говорят о том, что они и представить себе не могли, чем занимается, что смотрит, с кем общается, что пишет их ребенок в социальных сетях", - отметил Артюхов. По его словам, с этой проблемой на Ямале работают в двух направлениях - создают детям альтернативу, вовлекают их в проекты, а также следят за тем, что происходит в сети, поддерживают позитивные тренды и работают с негативом.

В пресс-службе главы региона отметили, что для того, чтобы доносить информацию до молодежной аудитории, на Ямале создан медиаканал "Ямолод", который работает в социальных сетях Вконтакте, Facebook и Instagram. Аудитория канала – 350 тыс. человек.

"Очень важно говорить с аудиторией на одном языке. Основная задача команды проекта – быть всегда в коммуникации с аудиторией, готовить качественный контент и запускать новые форматы для большего вовлечения молодежной аудитории региона. С помощью этого канала мы стараемся вписаться в те позитивные тренды, которые сегодня есть в Сети. Авторы канала находят истории на Ямале, примеры самореализации, которые будут вдохновлять других ребят", - сказал глава региона.

В пресс-службе губернатора рассказали, что большой популярностью у ямальских школьников пользуется проект "Россия – страна героев" (6+). Это квест, в котором дети выполняют различные задания, связанные с биографией героев России или Советского Союза. У ребят есть возможность лично встретиться и пообщаться с героем. Проект планируется расширить, добавив в него встречи с теми, кто совершил подвиг в обычной жизни.

Еще один проект – "Дух Заполярья" (18+) – ориентирован на экологическое воспитание молодых людей. Участники проекта оказываются на острове посреди горной реки, в отрыве от цивилизации. Они видят мусор, оставленный туристами, и помогают восстановить природу Арктики и Полярного Урала. С каждым годом на участие в проекте поступает все больше заявок от молодых людей не только с Ямала, но и со всей России. Сейчас в проекте 100 мест. Рассматривается возможность в следующем году увеличить число участников.

Кроме того, на Ямале создана добровольная кибердружина. Активисты и блогеры отслеживают негативные тренды в Сети, которые угрожают детям, а также помогают выявлять позитивные тенденции и проекты.

Валентина Матвиенко отметила опыт Ямала по работе с детьми и молодежью и рекомендовала Министерству образования РФ рассмотреть возможность распространить его в других регионах.

Справка

На Ямале 111 тыс. жителей в возрасте от 14 до 30 лет и 190 тыс. детей (до 18 лет). Средний возраст ямальцев 33 года и 3 месяца.