В Монтре состоится фестиваль Septembre Musical

Москва, 5 июля. В швейцарском городе Монтре и его окрестностях с 1 по 9 сентября в 74-й раз состоится фестиваль Музыкальный Сентябрь. В этом году фестиваль будет проходить под знаком русской культуры. Новый подход организаторов направлен на популяризацию культурных и музыкальных традиций среди молодежи. Мечта директора фестиваля Миши Дамева - превратить фестиваль в международную площадку для встреч и культурного обмена.

По замыслу недавно возглавившего фестиваль Миши Дамева, дирижера болгарского происхождения, каждый год будет посвящен одной стране. Культура этой страны будет представлена в разнообразных формах. В первую очередь, речь идет о классической музыке, музыкантах, оркестрах и солистах. Но, кроме этого, публика сможет познакомиться и с традиционной музыкой, изобразительным искусством и даже кухней страны*.

В 2019 году Музыкальный Сентябрь познакомит аудиторию с богатейшей русской культурой, ее классикой и современностью. В программе выступления лучших российских исполнителей и коллективов, в том числе Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, Российского национального оркестра, пианиста Николая Луганского. Фестиваль также представит публике молодых талантливых исполнителей из России: хор училища имени Глинки, участников проекта "Щелкунчик" и брейк-данс шоу Reverese.

Одной из основных задач фестиваля является популяризация классики среди молодого поколения. В день открытия швейцарский исполнитель детских песен Henri Dès и известный российский дирижер Валерий Гергиев представят музыкальную сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк". В рамках фестиваля пройдут встречи юных дарований из России и Монтре.

"Культура – прекрасный инструмент для познания других, и я рад предложить жителям и гостям Швейцарии возможность исследовать эту многогранную тему с 1 по 9 сентября", - говорит директор фестиваля Миша Дамев.

* Внеконцертная программа фестиваля будет объявлена в августе.

Возрастная категория 0+

Информация и билеты: www.septmus.ch