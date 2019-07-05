На Учалинском ГОКе приступили к проходке ствола шахты "Скипо-Клетевая"

ТАСС, 5 июля. На площадке строящегося Ново-Учалинского подземного рудника Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) началась проходка ствола шахты "Скипо-Клетевая", по которому планируется выдавать руду, поднимать и спускать людей и материалы, а также подавать воздух на нижние горизонты. Об этом сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

К строительству проходческого комплекса Учалинский ГОК приступил в июне 2019 года. На сегодняшний день оснащение ствола для проходки практически завершено, ведутся работы по устройству обшивки копра для размещения подъемной шахтной установки на поверхности рудника.

"Стартует очень важный этап строительства — проходка ствола. Завершаются наладочные работы по подъемной машине INCO с участием представителей из Чехии и Польши. На данный момент мы приступили к основной проходке и одновременно с этим ведем разработку креплений ствола на отметках 514-510 м", — рассказал заместитель начальника подземного участка ООО "Шахтостроительное управление" Олег Дмитриев.

На вертикальной проходке ствола задействовано 55 человек, сформирован подземный участок горно-капитальных работ. Это профессиональные проходчики, горные мастера, электрослесари, машинисты подъемных машин, сигналисты, инженерно-технические специалисты.

Согласно плану горных работ, в 2019 году шахтостроители пройдут отметку в 330 м. Завершить строительство ствола шахты "Скипо-Клетевая" планируется в 2024 году, его глубина составит 1530 м.

О проекте

Проект по строительству медного рудника включен в Перечень приоритетных в Республике Башкортостан. Ново-Учалинское медно-колчеданное месторождение расположено в 2 км к юго-востоку от эксплуатируемого Учалинского месторождения. Его разведанные запасы содержат в себе медно-цинковые и медные руды. Значительная глубина залегания рудного тела относит Ново-Учалинское месторождение к объекту со сложными инженерно-геологическими условиями. Вскрытие месторождения ведется двумя наклонными съездами — вентиляционным (с борта Учалинского карьера) и транспортным (с горизонта Учалинского подземного рудника). После выхода на производственную мощность уровень добычи здесь составит порядка 4,5 млн т руды в год. Балансовые запасы рудной залежи Ново-Учалинского медноколчеданного месторождения составляют порядка 116 млн т. Это позволит предприятию успешно функционировать несколько десятков лет.

В строительство Ново-Учалинского месторождения на сегодняшний день вложено 4,5 млрд рублей. Общий объем инвестиций оценивается в 19 млрд рублей.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор", ОАО "Электроцинк" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет более 5 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.