Экологи Норвегии обратились к России за помощью в ликвидации опасной техногенной ситуации

Москва, 5 июля. На пресс-конференции "Экология Арктики: угрозы и опасности 2019 года", которую вчера в Москве провел аналитический центр Barents News совместно с ассоциацией журналистов-экологов "ЭКО-пресс", независимые норвежские эксперты из природоохранной организации "Зеленые воины Норвегии" призвали российские власти вмешаться и помочь ликвидировать опасную техногенную ситуацию в Северном море.

По их оценкам, угрозу биоресурсам в арктическом регионе представляет опасный груз потопленной в годы Второй мировой войны нацистской подлодки U-864: тонны ртути и оксида урана, находящиеся на борту, в случае разрушения лодки могут отравить Северное и Баренцево моря. Экологи уверены, что план ликвидации аварии, который намерена реализовать Норвегия, грозит экологической катастрофой. "Саркофаг из песка и камня, которыми норвежское правительство заваливает подлодку, не исключает утечку в долгосрочной перспективе. Норвегия просто не обладает опытом обращения с выбросами ртути", — с таким предупреждением обратился к участникам пресс-конференции руководитель норвежских "зеленых" Рубен Оддекалв.

Особую обеспокоенность независимых экологов вызывает радиоактивный груз, который с большой степенью вероятности находится на борту субмарины: если оксид урана попадет в море, то все биоресурсы Баренцева региона могут стать зараженными на долгие годы.

"Сегодня мы имеем дело с серьезной конкуренцией между присутствующими в Баренцевом регионе странами, которая все возрастает вокруг имеющегося ресурсного потенциала и которая развивается в том числе и в сторону экологических спекуляций. Наглядный пример с пресловутой лодкой – все молчат, а процесс идет. Мы призываем наших норвежских коллег-журналистов и экологов совместными усилиями обратить внимание общественности на эту крайне опасную ситуацию. Исправить ее и предотвратить экологическую катастрофу вполне способны эксперты России и Норвегии – это будет прекрасный пример сотрудничества на благо Арктики", - отметил на пресс-конференции Василий Борисов, руководитель аналитического агентства Barents News.