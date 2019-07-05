Защитная дамба на реке Ия в Тулуне выдержала вызванное сильнейшим паводком наводнение

ТУЛУН /Иркутская область/, 5 июля. /ТАСС/. Специальная комиссия 4 июля обследовала защитную дамбу на реке Ия в Тулуне после наводнения, вызванного сильнейшим дождевым паводком. В состав комиссии вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Енисейского бассейнового водного управления, представитель проектной организации, гидролог из ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"При обследовании дамбы выявлено, что во время наводнения ее прорывов не было, сооружение однозначно выдержало, устояло. Если бы вода разрушила защитную дамбу, последствия были бы еще более значительными. Вода шла с колоссальным напором и скоростью, есть промоины. Затопление Тулуна связано не с тем, что при капитальном ремонте дамбы якобы были допущены нарушения. Расчет был на другие проектные параметры. Этот паводок превысил данные отметки, и волна переходила через гребень дамбы, вода переливалась. Кроме обследования, мы запросили у мэра информацию о содержании и эксплуатации дамбы", - озвучила предварительные итоги работы комиссии заместитель министра природных ресурсов и экологии Наталья Нураева.

Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после сильных подтоплений города в 1983 и 1984 годах. Капитальный ремонт сооружения производился с 2007 по 2009 годы. Проектная документация разработана ООО "Иркутская гидрпартия", имеется положительное заключение Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю. Заказчиком объекта являлась администрация Тулуна. Общий объем финансирования из федерального, областного и местного бюджетов составил около 51,5 млн рублей.

Как сообщили в службе государственного строительного надзора Иркутской области, дамба была спроектирована из расчетов на максимальные значения паводков, когда-либо зафиксированные на этой территории. Однако при дождевых паводках в июне-июле 2019 года этот показатель превысил все расчетные параметры дамбы, произошел перелив воды через защитное сооружение.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Наталья Нураева отметила, что после окончательного обследования защитной дамбы и изучения документации будет приято решение о ремонте или реконструкции этого гидротехнического сооружения с уточнением его параметров.