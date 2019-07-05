"Кастом Конвенция" привезет на "НАШЕСТВИЕ" более 150 уникальных экспонатов

Москва, 5 июля. В Большом Завидове Тверской области 19, 20 и 21 июля зрители самого масштабного в России музыкального "оупен-эйра" "НАШЕСТВИЕ" попадут на настоящее "автошоу", которое в честь 20-летия "Главного приключения Года" организует "Кастом Конвенция". Необычным на этом стенде будет все - от экспонатов (винтажных автомобилей, мотоциклов и велосипедов) до арт-активностей и зоны мерчендайзинга, посвященных кастом культуре.

Лозунг "старая школа – новое время" наилучшим образом подходит "духу" "Кастом Конвенции", объединяющей энтузиастов по всей стране, обожающих технику прошлого века. В рамках "НАШЕСТВИЯ" на стенде размером в несколько тысяч квадратных метров будут представлены более 150 уникальных экспонатов, предоставленных частными владельцами и мастерскими. Среди них и классические советские модели, и даже постапокалиптическое авто в духе боевика "Безумный Макс".

Помимо выставки, на этой площадке пройдет "граффити-марафон": в реальном времени зрители смогут наблюдать за созданием шести тематических полотен на панелях 6х2 м. Также на радость любителей техники мастера создадут кастом велосипед. Аттракцион технического "безумия" дополнит зона популярной субкультуры "тату", где каждый желающий сможет стать тату-мастером, упражняясь на обычном банане.

"НАШЕСТВИЕ" сегодня - это не только музыка, но и инфраструктура. По части инфраструктурных решений и нововведений мы совершенствуемся от года к году. Стараемся сделать так, чтобы не было пробок на въездах и очередей на входах, чтобы было достаточно туалетов и душевых кабин, хватало парковочных мест… В этом году делаем освещение, чтобы людям было комфортно находиться в темное время суток на поле. Это ведь еще и очень красиво. А также стараемся максимально разнообразить торговые точки на поле, чтобы у гостей был как можно более широкий выбор в плане блюд, напитков и сувенирной продукции. Немузыкальная программа тоже стала более насыщенной: масса лекций, мастер-классов, кинопоказов проходит в этом году в "Лектории", "Библио-шатре", есть спортивные активности, детские и выставочные зоны, и т.д. Мы продолжаем работать над тем, чтобы гостям было у нас максимально комфортно", - прокомментировала генеральный директор ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Евгения Киселева.

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, приобрести их можно только на www.nashestvie.ru.

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