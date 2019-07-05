Екатеринбургское НПО автоматики покажет на "Иннопроме-2019" прототип беспилотного трактора

ТАСС, 5 июля. Научно-производственное объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова (НПО автоматики, НПОА, Екатеринбург, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") покажет прототип инновационной модели трактора, оснащенного системой беспилотного вождения, а также подпишет ряд стратегических соглашений. Как сообщают в пресс-службе уральского предприятия, разработки продемонстрируют на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года.

"На беспилотном прототипе трактора нет привычной кабины, руля и педалей. За движение машины отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее. "Электронный мозг" самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект сельхозтехники обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями", - сказано в сообщении.

Кроме того, НПОА подпишет соглашение о стратегическом партнерстве с Администрацией города Екатеринбурга. Документ подразумевает сотрудничество сторон в совместной реализации проектов, направленных на развитие интеллектуальной городской инфраструктуры, и формировании сбалансированной транспортной системы Екатеринбурга.

Также НПОА подпишет соглашение, которое направлено на повышение уровня безопасности жителей района "Академический" – крупнейшего в Европе проекта комплексного освоения территории, реализуемого ГК "КОРТРОС". Уральское предприятие и УК "Академический" совместно реализуют пилотную площадку для внедрения системы "Безопасный район Академический" с функцией распознавания лиц, идентификацией транспортных средств, а также определения девиантного поведения в общественных местах. Проект отвечает базовым требованиям и Стандарту федерального проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" и призван создать инструменты для качественного улучшения сервисов, предоставляемых УК "Академический".

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

РОСКОСМОС – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

О выставке "Иннопром"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия и Республика Корея. Международная промышленная выставка "Иннопром-2019" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Тема выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения". Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.