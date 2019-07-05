Глава Центра общественных связей РАНХиГС стал лауреатом премии "Медиа-менеджер России"

Москва, 5 июля. Вчера, 4 июля, прошла церемония награждения победителей национальной премии "Медиа-менеджер России - 2019". Это главная награда для топ-менеджеров в области СМИ, рекламы и PR. Лауреатом премии в номинации "Руководитель департамента по коммуникациям компании, общественной или государственной организации" стал директор Центра общественных связей Президентской академии Аркадий Матковский.

"У Академии непростая целевая аудитория. В этот момент, вот прямо сейчас, по всей стране в стенах Президентской академии проходят обучение более 180 000 студентов и слушателей. Кто-то из них завтра пойдет первый раз на работу, кто-то станет губернатором, а кто-то полетит в космос. Гармоничные коммуникации с каждым из них – ключевая задача Центра общественных связей Президентской академии", - заявил Аркадий Матковский.

Основными критериями оценки номинантов премии являются общественное признание и социальная значимость деятельности в сфере массовых коммуникаций.

Национальная премия "Медиа-менеджер России" была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе "Новости СМИ". Первая церемония прошла в 2001 году.

Цели премии – отметить на конкретных примерах наиболее интересные достижения в сфере массовых коммуникаций, привлечь внимание к ключевым процессам отрасли, к ее специфике и структуре, представить лучших медиаменеджеров текущего года.

Организаторы премии – издательский дом "МедиаХаус" и профессиональный журнал о медиабизнесе "Новости СМИ". Премия проводится при поддержке общественно-профессиональных организаций: ГИПП (Гильдия издателей периодической печати), РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью), АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России), НАТ (Национальная ассоциация телерадиовещателей), АНРИ (Ассоциация независимых региональных изданий), АРПП (Ассоциация распространителей печатной продукции), WAN (Всемирная Газетная Ассоциация), а также при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Недавно Президентская академия вошла в тройку лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России по результатам составления рейтинга Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа (АКМР) России.

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