На GMIS-2019 состоится презентация 15 лучших промышленных стартапов

Москва, 5 июля. На питч-сессии Business Priority в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019), который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге, будут представлены 15 лучших промышленных стартапов. Сессия проводится при поддержке Фонда Росконгресс совместно с Фондом развития цифровой экономики в рамках проекта "Территория Инноваций". Генеральным партнером Питч-сессии выступает "Национальная инжиниринговая корпорация".

В рамках сессии запланированы презентации восьми российских и семи международных стартапов в области искусственного интеллекта, природоподобных технологий и социотехнического моделирования. Мероприятие состоится 9 июля под девизом "Инновации меняют ландшафт будущего". Цель программы – поддержка и масштабирование проектов развития промышленности и привлечение к ним инвестиций мировых фондов.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших стартапов. По итогам голосования 15 из них получили статус Business Priority и будут презентованы перед российскими и арабскими инвестиционными фондами, государственными корпорациями и крупнейшими промышленными компаниями.

Кроме того, в рамках Саммита будет подписано соглашение между Фондом Росконгресс и Глобальной производственной организацией (GMOL) о всеобъемлющей поддержке инновационных компаний – победителей Business Priority.

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