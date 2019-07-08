Замглавы МИД поддержал депутатов Сахалина в вопросе переименования праздника 2 сентября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в понедельник встретился с депутатами Сахалинской области и поддержал их намерение добиться переименования Дня окончания Второй мировой войны, который ежегодно празднуется 2 сентября, в День победы над Японией. Карасин дал обещание поднять этот вопрос в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Обещаю вам [депутатам Сахалинской областной думы], вернувшись [в Москву], постараться разобраться и через Валерия Игоревича [Валерий Лимаренко - врио губернатора Сахалинской области] проинформировать, как с этим обстоят дела", - пообещал Карасин.

По словам Карасина, по поводу переименования уже высказывались как депутаты Сахалинской областной думы, так и их коллеги из Госдумы РФ. Однако никакого окончательного вердикта по памятной дате так и не было принято из-за того, что "ряд ведомств находит определенные нюансы, которые в их понимании, мешают принять решение".

Помимо этого, замглавы МИД поддержал сахалинских депутатов в желании масштабно отпраздновать в следующем году 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. "Убежден, что масштабные мероприятия международного уровня должны пройти на Сахалине и на Курилах тоже", - подчеркнул он.

В 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР День 3 сентября - наряду с 9 мая - был объявлен праздничным днем - "Днем победы над Японией". С тех пор День 3 сентября торжественно отмечался как день освобождения народов Дальнего Востока от японского милитаризма, как день возвращения в состав Советского Союза Южного Сахалина и Курильских островов. В современной России этот праздник был забыт и не включен в Федеральный закон № 32 от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России", хотя официально праздник никем не отменялся.

Сейчас ежегодно 2 сентября празднуется День окончания Второй мировой войны. Депутаты Сахалинской областной думы намерены добиться переименования его в День победы над Японией