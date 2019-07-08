Представители более 40 стран подтвердили участие в GMIS-2019

Москва, 8 июля. Более 40 стран заявили о своем участии в Глобальном саммите по производству и индустриализации, который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге. Организатором GMIS-2019 выступает Фонд Росконгресс.

Ожидается, что на Саммите самыми многочисленными будут делегации из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Германия, Австрия, США, Великобритания, Венесуэла и Индия.

Предполагается, что всего в мероприятии примут участие более 2000 человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства.

С российской стороны примут участие заместители председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, Максим Акимов и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, а также 11 глав субъектов Российской Федерации.

Среди зарубежных гостей GMIS – главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development Company Халдун Халифа аль-Мубарак, вице-президент по экономике, министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль Аиссами, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухаил Мохаммед Фарадж Аль Мазруэй, главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид, генеральный директор холдинговой корпорации Senaat Джамаль Салем аль-Дахери, руководитель аппарата Глобального договора Организации Объединенных Наций Мелисса Пауэлл и др.

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Даты проведения: 9–11 июля.

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