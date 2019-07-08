Завершился XXVIII Международный финансовый конгресс

Москва, 8 июля. В Санкт-Петербурге завершились мероприятия XXVIII Международного финансового конгресса. Ключевой стала тема "Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости". Организатором Конгресса выступает Банк России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Деловую программу Конгресса открыло выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В своем выступлении она подчеркнула необходимость структурных изменений и кардинального улучшения инвестиционного климата для обеспечения роста российской экономики: "Увеличить потенциал, использовать все возможности, которые есть у экономики для того, чтобы повысить темпы экономического роста и в конечном счете увеличить благосостояние людей, можно только за счет структурных преобразований. Таких преобразований, которые будут способствовать перераспределению ресурсов – и трудовых, и финансовых – в сферы с большей отдачей, с большей производительностью, создающие большую добавленную стоимость. Основное, что нужно сделать для того, чтобы экономика начала расти, – это кардинальное улучшение инвестиционного климата", – отметила Эльвира Набиуллина.

"Нам по-прежнему нужно лучшее качество деловой среды, а это большая и долгая работа. Что может и должна сделать в этой ситуации финансовая система, чтобы способствовать экономическому росту? Финансовая система также должна стать частью структурных изменений через формирование долгосрочного инвестиционного ресурса, развитие фондового рынка и настроенности на кредитование именно эффективных проектов", – добавила председатель Банка России.

В рамках Конгресса состоялись два пленарных заседания, 43 деловых сессии и бизнес-завтрак, совместно организованный Банком России и компанией The Bell.

В мероприятиях Конгресса приняли участие представители Банка России и зарубежных регуляторов, международных финансовых организаций, крупнейших банков и профессиональных объединений участников финансового рынка, а также признанные международные и российские эксперты – всего более 1200 участников и представителей СМИ из России и 37 стран, среди них: Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, Бермуды, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Виргинские Острова, Германия, Греция, Дания, Египет, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Молдова, Нидерланды, Остров Джерси, Португалия, Республика Беларусь, Сербия, США, Таиланд, Турция, Узбекистан, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Япония. Крупнейшие делегации прибыли из США, Великобритании, Германии и Франции. Впервые в Конгрессе приняли участие представители Азербайджана, Бангладеш, Бермудов, Дании, Таиланда, Уругвая.

Среди участников Конгресса: председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор департамента Банка международных расчетов Клаудио Борио, профессор Лондонской школы экономики Ричард Портес, директор программы Школы международных отношений Колумбийского Университета Патрисиа Моссер, председатель Хорватского народного банка Борис Вуйчич, партнер KPMG в Чешской Республике Зденек Тума, исполнительный директор обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан, профессор Брандейской международной школы бизнеса Стивен Чеккетти, старший советник Института финансовой стабильности Банка международных расчетов Патриция Баудино, руководитель службы технической поддержки в области экономических и статистических задач Банка Италии Джузеппе Бруно, постоянный представитель Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла, представитель департамента финтех-инноваций Банка Франции Лоран Камю, заместитель директора департамента обеспечения банковского надзора Банка Португалии Тиаго Агиар, представители центральных банков стран ЕАЭС, Европейского центрального банка, центральных банков стран Европы, крупнейших российских финансовых институтов. В рамках программы МФК-2019 выступил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, который получил премию в 2006 году за усилия по созданию "экономического и социального развития снизу".

Ключевым мероприятием первого дня Конгресса 4 июля стало пленарное заседание "Как ЦБ достигать своих целей в условиях возрастающего разнообразия рисков и усложняющейся структуры рынков?". Участники заседания обсудили, как регуляторам стран с формирующимися рынками сочетать меры денежно-кредитной политики и политики поддержания финансовой стабильности в эпоху высокой волатильности.

Среди тем деловых сессий первого дня: новые подходы к финансированию строительства жилья, особенности политики ЦБ стран с развивающимися рынками в эпоху повышенной глобальной неопределенности, инфраструктурные проекты для финансового рынка, цифровая трансформация и киберриски в финансовом секторе, подходы к регулированию финансовых групп и другие.

Мероприятия второго дня Конгресса открыло пленарное заседание "Саморегулирование, этика и поведенческий надзор: вызовы ближайших трех лет". Состоялись сессии, посвященные развитию негосударственного пенсионного обеспечения, макропруденциальной политике, вопросам комплаенса и применения антиотмывочного законодательства и другим аспектам работы финансового рынка.

В стартовый день Конгресса 3 июня состоялась конференция Банка России "Эффективность макропруденциальной политики: теория и практика". Ключевыми темами заседаний конференции стали выявление и измерение рисков финансовой стабильности, оптимальная денежно-кредитная и макропруденциальная политика, а также эффекты макропруденциальной политики. Участники дискуссий обсудили, как финансовая уязвимость и устойчивость банков влияют на среднесрочный макроэкономический остаточный риск, как страны с формирующимся рынком справляются с цикличностью сырьевых рынков и финансовой нестабильностью, повышение надежности банков за счет увеличения регуляторного капитала, робастность макропруденциальной политики и другие вопросы.

В конференции приняли участие представители Банка России, Банка Англии, Банка Испании, Национального банка Дании, Центрального банка Армении, Европейского центрального банка, Международного валютного фонда, а также представители научного сообщества из ведущих учебных учреждений, в том числе Лондонской школы бизнеса, НИУ "Высшая школа экономики" и Колумбийского университета.

Участники МФК-2019 посетили балет Бориса Эйфмана "Русский Гамлет" в Александринском театре и Торжественный прием Банка России.

В рамках спортивной программы МФК-2019 состоялись турниры ROSCONGRESS CUP по сквошу и бильярду в дисциплине "свободная пирамида".

Партнерами и спонсорами Международного финансового конгресса выступили 11 организаций.

Генеральные спонсоры – ПАО "Банк ВТБ" и АО "Российский сельскохозяйственный банк".

Генеральные партнеры – ПАО Сбербанк и Банк ДОМ.РФ.

Национальный партнер – Национальная платежная система "Мир".

Партнеры – группа "Московская Биржа", ПАО "Совкомбанк", акционерное общество "Гознак", объединение "РОСИНКАС", "ФинЦерт", природная вода "Жемчужина Байкала".

Информационными партнерами стали 16 российских и иностранных компаний.

Генеральные информационные партнеры – деловое издание "Ведомости", международная информационная группа "Интерфакс".

Информационные партнеры – ИД "Коммерсантъ", АО "Агентство экономической информации "ПРАЙМ", The Bell, ФГБУ "Редакция "Российской газеты", журнал Forbes, медиахолдинг "РБК", журнал "Современные страховые технологии", "Банковское обозрение", журнал "Банковские технологии", ЗАО "Медиа-Информационная Группа "Страхование сегодня", Banki.ru, журнал BIS Journal, группа компаний Cbonds, журнал "ПЛАС" и информационный портал PLUSworld.ru.

Экспертно-аналитическое сопровождение Международного финансового конгресса осуществлялось с привлечением 18 специалистов в области финансов из числа сотрудников Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Результатом их работы станет набор саммари по итогам деловой программы.

Стенограммы и видеозаписи мероприятий деловой программы Конгресса будут размещены на официальном сайте мероприятия.

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