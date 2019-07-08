В Светлогорске открылся международный кинофестиваль "Балтийские дебюты"

Москва, 8 июля. В театре эстрады "Янтарь-холл" в Светлогорске в 16-й раз открылся кинофестиваль "Балтийские дебюты": смотр дебютантов из стран Балтийского региона.

В качестве фильма-открытия оргкомитет выбрал фильм "Бык" (18+) режиссера Бориса Акопова. В день открытия фестиваля дебютная картина получила Гран-при в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля в Карловых Варах. День объявления итогов совпал с днем торжественного открытия "Балтийских дебютов".

Такое совпадение весьма символично: "Бык" - дебют режиссера Бориса Акопова в полнометражном кино. Картина менее месяца назад получила Гран-при "Кинотавра", единственная из российских картин вошла в конкурсную программу фестиваля в Карловых Варах и снова удостоена награды. Фестиваль в Светлогорске – это конкурс дебютных работ, победы "Быка" должны воодушевить его участников.

В конкурсной программе "Балтийских дебютов" в этом году участвуют 18 фильмов: десять – в "Международном конкурсе", восемь – в "Конкурсе российских дебютов". Авторы фильмов работают в самых разных жанрах. В этом году, отмечают специалисты, конкурсная программа у фестиваля сильная и разноплановая. Большинство работ будут показаны в России впервые. В их числе: мелодрама "Аврора" (18+) - дебютная работа режиссера Мииа Терво (Финляндия), фильмы "Саша был здесь" (18+) литовского режиссера Эрнестаса Янкаускаса, "Феникс" (18+) режиссера Камиллы Стрем Хенриксен (Норвегия).

В конкурсе российских дебютов участвует работа "Давай разведемся" (18+) режиссера Анны Пармас, получившая призы за лучший сценарий и за лучший дебют на "Кинотавре – 2019". Свой полнометражный дебют "Мальчик русский" (18+) представит Александр Золотухин, ученик Александра Сокурова. По мнению кинокритиков, это одна из самых уязвимых и человечных картин этого года.

Определять лучшие работы будет жюри, председателем которого в международном конкурсе станет Марко Мюллер, в разные годы возглавлявший фестивали в Венеции, Роттердаме, Локарно. В международное жюри также вошли отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" в Каннах и Международного Кинофестиваля в Пинъяо (Китай), кинокритик Алена Шумакова, кинокритик, программный директор Минского Международного кинофестиваля "Листопад" Игорь Сукманов, продюсер и сценарист Илкка Матила. Жюри "Конкурса российских дебютов" возглавит председатель редакционного совета "Литературной газеты", писатель и драматург Юрий Поляков, в составе жюри – актер, режиссер театра и кино, Народный артист России Александр Галибин, кинопродюсер, член Международной ассоциации европейских продюсеров ACE Екатерина Филиппова, актриса театра и кино Анна Чурина.

Должна впечатлить зрителей и подборка картин, участвующих в специальной программе "Премьеры года" - это новые российские картины, авторы некоторых из них успели завоевать не одну кинопремию. Гости фестиваля увидят лирическую драму "Ван Гоги" (18+) режиссера Сергея Ливнева (Россия/Латвия). Еще один ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов представит "Дылду" (18+) - фильм, удостоенный приза за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Среди российских премьер: "Коридор бессмертия" (18+) Федора Попова, "Донбасс. Окраина" (18+) Рената Давлетьярова, "Любовницы" (18+) Елены Хазановой, "Тобол" (18+) Игоря Зайцева по роману Алексея Иванова, "Завод" (18+) Юрия Быкова, комедия Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний детектив" (18+). Специальные показы: "Сестренка" (18+) (реж. Александр Галибин), "Битва" (18+) (реж. Анар Аббасов).

Отдельная программа фестиваля - "Мир анимации". В этом году впервые анимационные фильмы покажут в большом зале Театра эстрады "Янтарь-Холл". Ежегодно в дни проведения фестиваля у жителей и гостей Калининградской области появляется уникальная возможность увидеть самые новые российские мультфильмы – в этом году около 40 работ. Программа подготовлена совместно с дирекцией Открытого Российского фестиваля анимационного кино в Суздале, с которым "Балтийские дебюты" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.

В каждый из дней фестиваля будут проходить утренние показы для юных зрителей, вход на эти сеансы - свободный. В программу "Мир анимации" включены ленты выпускников и студентов ВГИК, участников и победителей российских и международных фестивалей. Зрители узнают, "Кто такой Кракозябрик?" и "Сколько весит облако", как провести "Новый год по-взрослому" и где найти "Лекарство от послушности".

Кроме того, в Светлогорске с 1 по 12 июля пройдет XI "Летняя киношкола ВГИК", в рамках которой состоятся мастер-классы известных кинодеятелей. Режиссер Владимир Хотиненко, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК Елена Яременко, режиссер Станислав Соколов и художник по костюмам Галина Пангилинан 6-7 июля проведут в "Янтарь-холле" открытые мастер-классы для жителей города.

Разнообразной в этом году станет и концертная программа "Балтийских дебютов": джаз, современная музыка. В Светлогорск впервые приедут известные исполнители Монеточка и Петр Налич, чьи концерты состоятся 9 и 10 июля. На церемонии закрытия фестиваля 12 июля выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Всемирно известный музыкальный коллектив представит программу "Музыка из кинофильмов и мюзиклов".

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, администрации Светлогорска и неизменно становится ярким, масштабным форумом, который на несколько дней превращает курортный город в настоящую столицу молодого европейского кинематографа. Фестиваль ежегодно посещают более 25 000 жителей и гостей региона.

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