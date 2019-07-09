Фестиваль Alfa Future People объявил артистов техно-сцены

Москва, 9 июля. Фестиваль Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа при поддержке Альфа-Банка, объявил состав техно-сцены. К уже анонсированным музыкантам добавился целый ряд артистов техно-жанра, без которого невозможно представить фестиваль Alfa Future People. За техно на AFP традиционно отвечает бренд Miller. В этом году гостей фестиваля ждет совершенно новая и уникальная концепция сцены Miller Future Music, неповторимый дизайн и настоящий танцевальный дух техно-музыки никого не оставят равнодушными. Среди участников сцены Miller Future Music - тек-хаус дуэт из Барселоны Audiofly, один из самых востребованных техноартистов мира Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, российский дуэт SCSI-9 и один из топовых российских диджеев десятилетия Mujuce.

Немецкий диджей, музыкант и радиоведущий Chris Liebing начинал карьеру в 1990 году во время случившейся тогда рейв-революции. Он успел побыть резидентом франкфуртского клуба Omen и сыграть на рейвах вроде Mayday, Loveparade и I Love Techno. C середины девяностых и поныне его имя ассоциируется с быстрым и тяжелым, почти индустриальным техно. На сегодняшний день Крис – одна из самых востребованных персон техно-сцены: его пластинки выходят на Mute Records, ремиксы у него заказывают Moby, Depeche Mode и Goldfrapp, а его турне насчитывает до ста выступлений в год.

Audiofly, тек-хаус дуэт из Барселоны, – не новички в музыкальном бизнесе. Коллектив активен уже 15 лет, за это время Энтони Миддлтон и Лука Сапорито успели запустить три успешных лейбла и всемирно известный клубный бренд Flying Circus, стать резидентами лейблов Get Physical и Crosstown Rebels и несколько раз объехать земной шар с гастролями. Их треки звучат в сетах таких диджеев, как Timo Maas, Satoshi Tomiie, Faithless, M.A.N.D.U, а их собственные сеты звучат на Ибице, в Гонконге, Боготе и Стамбуле.

Канадский хаус-проект Art Department, начинавший как дуэт и затем сократившийся до соло-ипостаси Джонни Уайта, стал прорывом в начале 2010-х. В течение пары лет они собрали буквально все возможные премии – трек года по версии Beatport, второе место среди электронных альбомов на Itunes, звание "прорыв года" от Mixmag и Resident Advisor. С тех пор Art Department не сбавляет темпа – до 150 выступлений в год (среди которых Burning Man, Creamfields, Ultra Music, Exit, сеты в Fabric и Panorama Bar), резиденция на Ибице, релизы для Crosstown Rebels и собственный лейбл No.19 Music.

Датчанка Наджаарак Вестбирк, скрывающаяся под псевдонимом Courtesy, дебютировала в середине 2000-х в подростковом дуэте Ung Flugt, а затем основала Dunkel Radio - подкаст, блог и радио-шоу, которые превратились в один из ведущих центров притяжения электронной музыки в Дании. Затем она открыла свой первый лейбл Apeiron Crew, к которому присоединились артисты Mama Snake, Solid Blake и Smokey. Сегодня Вестбирк владеет лейблом Kulør. Но Вестбирк в первую очередь диджей. В 2018 году ее миксы для нидерландского фестиваля Dekmantel и журнала Mixmag быстро стали хитами, а выступления на сцене Boiler Room Dekmantel и сеты в берлинском техно-клубе Berghain сделали ее звездой танцполов и открыли датское техно всему миру.

SCSI-9, существующий уже 20 лет дуэт Антона Кубикова (начинавшего в качестве диск-жокея еще в клубе "Плюч") и Максима Милютенко, – возможно, самый авторитетный коллектив на отечественной клубной сцене. Шесть альбомов (два из которых – на кельнском Kompakt) и более 30 синглов и ЕР, гастроли от Мехико до Сиднея, выступления в Tresor и Panorama Bar. Их принято называть символами русского техно, но звуковая палитра дуэта куда более разнообразна: от дип и эйсид-хауса до совсем уже утренней, почти чиллаутной музыки.

О Mujuice всерьез заговорили в 2011 году, когда Роман Литвинов, начинавший с меланхоличной лефтфилд-электроники, внезапно выпустил русскоязычный песенный альбом Downshifting. Однако карьере рок-звезды Mujuice все же предпочел электронику. В том же году он с клубной техно-программой выступает на нескольких крупнейших международных фестивалях – испанском Sonar, немецком Fusion, норвежском Insomnia, а чуть позже – американском SXSW. Дальше были очень разные по звучанию (от неоклассики до эйсид-ренессанса и модернового техно в духе Джона Хопкинса), но неизменно успешные релизы, запуск собственного лейбла Acid Pop, гастроли в Лондоне, Берлине и Лос-Анджелесе, выступление на московском Boiler Room и заработанный по итогам статус едва ли не самого авторитетного российского электронщика десятилетия. Безусловно, лайн-ап техно-сцены еще дополнится новыми именами.

Добраться до места проведения фестиваля теперь стало еще проще, и поможет в этом богатая туристическая инфраструктура, развернутая в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу. В городе действует международный аэропорт, а из Москвы и Петербурга в Нижний ходят скоростные поезда (добраться из столицы можно всего за три с половиной часа). Путь на автомобиле по скоростной трассе займет немногим больше (4-6 часов в зависимости от транспортной ситуации). На самом фестивале устроена комфортабельная кемпинг-зона с горячими душами, локерами, станциями для подзарядки гаджетов и прочими удобствами, а для желающих есть VIP-кемпинг с предустановленными палатками. Жить в кемпинге при этом совсем не обязательно – если хочется городского комфорта, можно базироваться в многочисленных отелях Нижнего Новгорода (в городе самый большой гостиничный фонд в стране после Москвы и Петербурга), а путь на электричке из города в поселок Большое Козино (станция находится в шаговой доступности от фестиваля) займет всего 40 минут.

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