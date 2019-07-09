"Ночной забег" состоится в Москве 13 июля

Москва, 9 июля. В Москве 13 июля пройдет "Ночной забег" на 10 км – самый необычный старт от Бегового сообщества и единственный массовый забег в Москве, проходящий ночью. Тысячи участников пробегут по набережным города и увидят Большую спортивную арену "Лужники" в свете ярких огней: в этом году маршрут забега пролегает внутри стадиона.

Забег пройдет по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Впервые в истории соревнований участники забегут на территорию Большой спортивной арены, где в 2013 году состоялся финиш Московского марафона, а в 2018 году – финал чемпионата мира по футболу. Бегуны смогут увидеть спортивное сооружение изнутри: на последнем километре маршрута они пробегут по центру стадиона. Зарядившись энергетикой масштабных спортивных событий, участники финишируют на Центральной площади Олимпийского комплекса.

Плоская и быстрая трасса, яркое световое шоу и виды ночной Москвы привлекают внимание участников всех уровней подготовки. Для новичков это идеальный старт, чтобы проникнуться атмосферой мероприятия и насладиться на бегу видами ночного города. Для опытных бегунов – возможность показать высокий результат и побороться за призовые места.

Старт "Ночного забега" состоится в 22:30. По традиции бегуны и болельщики соберутся в стартово-финишном городке еще до наступления темноты, чтобы принять участие в развлекательных активностях от партнеров, поучаствовать в массовой разминке и пообщаться друг с другом. На финише всех участников будет ждать яркое шоу с зажигательной музыкой и световыми эффектами.

Организаторы: Беговое сообщество и АНО ЦПСМ "Московский Марафон".

При поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

Возрастная категория 16+