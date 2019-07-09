Александр Моор распорядился благоустроить 30 дворов в Ялуторовске за счет облбюджета

ТАСС, 9 июля. Придомовые территории 30 многоквартирных домов в городе Ялуторовске Тюменской области благоустроят за счет субсидии из областного бюджета. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства, сообщают в пресс-службе главы региона.

Средства направят для исполнения поручения главы региона по итогам рабочей поездки в Ялуторовск в апреле текущего года. Планируется выполнить работы по устройству дворовых проездов, тротуаров с установкой бордюров, размещению и ремонту детских и спортивных площадок. Комплексное озеленение и устройство наружного освещения сделают на придомовых территориях улиц Агеева, Вокзальная, Ворошилова, Заводская, Красноармейская, Комсомольская, Лазо, Ленина, Менделеева, Полевая, Революции, Свободы, Свердлова, Северная, Сирина, Скворцова-Степанова.

Другие объекты ЖКХ

Также в двух населенных пунктах Юргинского муниципального района, в селе Агарак и деревне Синьга, построят блочные газовые котельные. В настоящее время теплоснабжение социальных объектов и административных зданий в них происходит от угольных котельных, здания которых находятся в ветхом состоянии. Поселения газифицированы, к существующим котельным подведены газопроводы, имеется техническая возможность установки автоматизированных блочных газовых котельных, не требующих постоянного присутствия персонала. Проектная документация уже получила положительные заключения государственной экспертизы.

Кроме того, из областного бюджета выделят деньги на строительство сбросного коллектора и выполнение пусконаладочных работ для ввода в эксплуатацию очистных сооружений канализации в Викулово.

По распоряжению Александра Моора будет начато строительство сетей водоснабжения в подгорной части Тобольска на улицах 1-я Советская, 2-я Речная, 2-я Трудовая. Планируется проложить полиэтиленовые трубы протяженностью 1 тыс. 165,9 м с устройством водопроводных колодцев с запорной арматурой и пожарных гидрантов для нужд пожаротушения. Благодаря этому жители будут обеспечены качественной водой.