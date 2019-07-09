В Ясной Поляне завершился театральный фестиваль "Толстой"

Москва, 9 июля. В Ясной Поляне и Туле с 4 по 7 июля прошел Международный театральный фестиваль "Толстой". Состоялось более 30 мероприятий с участием российских и зарубежных театров, специальных гостей. Фестиваль прошел в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Тульской области, Госкорпорации Ростех и холдинга "Вертолеты России".

Фестиваль "Толстой" дает возможность зрителям, театральным режиссерам и коллективам по-новому взглянуть на творчество Льва Толстого. Фестиваль выстраивает диалог между мемориальным пространством усадьбы и современностью, между посетителями и текстами Толстого, предлагает свежие идеи и образы, которые режиссеры из разных регионов России и мира находят в литературном и природном наследии Ясной Поляны.

Фестиваль открылся торжественным посланием президента Российской Федерации Владимира Путина. "Этот замечательный проект уже в четвертый раз объединяет в усадьбе Льва Николаевича Толстого "Ясная Поляна" талантливые коллективы из России и других государств, позволяет ощутить красоту и неповторимую одухотворенную атмосферу этих мест", – процитировал послание президента глава Тульский области Алексей Дюмин.

Губернатор добавил: "Мне как главе региона очень приятно видеть, как фестиваль "Толстой" развивается, становится ярче и насыщеннее и что в этом году в нем особенно много наших, тульских театров".

С открытием фестиваля туляков также поздравил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский: "Запланированные мероприятия подарят настоящий праздник зрителям разных поколений, создадут особую атмосферу, сделают проект ярким и запоминающимся событием Года театра". Его послание зачитала директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, которая поблагодарила гостей за интерес к фестивалю.

Финальное слово взял исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко: "Ростех уже на протяжении четырех лет, с момента старта проекта, поддерживает фестиваль. В этом году Корпорация подготовила несколько сюрпризов для гостей фестиваля, чтобы показать, насколько тесной может быть связь традиционного искусства и новых технологий. Можно смело говорить о том, что фестиваль "Толстой" становится своеобразной площадкой для инноваций и экспериментов – посетители могут увидеть это своими глазами".

Действительно, в этом году фестиваль показал уникальную насыщенную программу: классические постановки и иммерсивные спектакли, большую детскую программу и собственные проекты (не только театральные, но и образовательные). Площадки разместились в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: Главная сцена на тысячу человек, Малая сцена, Сцена в яблоневом саду, Сцена на холме и даже необъятные поля для театральных прогулок. Один из спектаклей прошел в городе – в Тульском академическом театре драмы. Партнером параллельной программы стал творческий индустриальный кластер "Октава".

Впервые в программе были представлены тульские театры. Фестиваль начался и завершился постановками Тульского академического театра драмы: "Грех" по повести Толстого "Дьявол" и "Каренины". Кроме того, в детской программе состоялся показ спектакля "Гусенок" Тульского государственного театра кукол.

5 июля на Главной сцене артисты болгарского театра "София" открыли фестиваль классической постановкой "Анны Карениной". А актеры из латвийского театра Ģertrūdes Ielas Teātris в этот же день на Малой сцене представили экспериментальное прочтение романа в постановке "ANNA: ЛЮБОЛЬ".

Особой популярностью пользовались специальные проекты фестиваля: спектакль в поле Семена Александровского "В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с." и прошлогодняя премьера от режиссера Евгения Маленчева – аудиоспектакль-прогулка "Война и мир". Оба проекта обращаются к усадьбе как к художественному элементу, естественной декорации и полноценному участнику действия.

Павел Руднев, программный директор фестиваля "Толстой": "Часть постановок специально создавалась для фестиваля. Мы хотели дать зрителям возможность диалога с толстовскими темами и показать им те места усадьбы, в которых они никогда не бывали: увести в поля, леса, луга".

По тому же пути пошли режиссеры детских постановок – саунд-драму "Детство", квест "Война и мир", программу "Рисунки и прогулки с Толстым" невозможно назвать спектаклями в полном смысле этого слова. Скорее это игра и попытка выстроить диалог маленьких гостей с произведениями Льва Николаевича и ландшафтами усадьбы. А чтобы вынести этот уникальный опыт за рамки фестиваля, в партнерстве с образовательным интернет-проектом Arzamas был запущен путеводитель по Ясной Поляне для детей.

Еще один специальный проект – музыкальная постановка "Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя" – обратился к подробностям жизни яснополянских крестьян с их песнями и особым говором. Именно этот спектакль идейно связан с новым проектом музея "Ясная Октава", в рамках которого музыканты, работающие с полевыми записями, будут писать "голос" усадьбы – ее лесов, полей, прудов.

"Толстой" подарил новый опыт не только гостям, но и артистам. В рамках фестиваля действовала театральная лаборатория: три театра создали эскизы спектаклей по малоизвестным произведениям Льва Николаевича. Одна из целей фестиваля – мотивировать художников работать с малоизвестными текстами писателя.

Вечерняя программа выходных дней фестиваля была представлена пластической драмой "Воскресение", постановками "Дьявол" и "Хаджи-Мурат". За ночную "альтернативную" программу отвечали артисты Камерного театра "Театр. Акт" из Казани и "307-й студии" из Москвы. Они показали гостям фестиваля спектакли "Иллюзии" и "Фабричные". Альтернативная программа – попытка расширить идейное пространство фестиваля, проследив связь между творчеством Толстого и темами современных драматургов и писателей.

В рамках фестиваля состоялась специальная программа – беседа с актрисой Агриппиной Стекловой и встреча с британской писательницей Вив Гроскоп на площадке творческого индустриального кластера "Октава". Особые гости – артисты Национального театра Китая – выступили с читкой пьесы Льва Николаевича "Плоды просвещения".

Всего за четыре дня фестиваля его посетило около 9 000 человек. Принять такое количество посетителей помогали более 60 волонтеров и 150 техников. Работу только Главной сцены обеспечивали около 50 человек. Более 4 км кабеля связывали сцены и электрогенераторы, работы которых хватило бы для освещения нескольких жилых домов. По словам технического директора фестиваля Александра Соломина, самая большая сложность фестиваля состояла в том, чтобы бережно вписать фестивальные площадки в мир усадьбы.

IV Международный театральный фестиваль "Толстой" подошел к концу, но организаторы уже продумывают программу следующего, юбилейного, года. Ведь идеи и вопросы, которые раскрывает фестиваль, продолжают быть актуальными и после его окончания. Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна": "Думаю, каждый из наших гостей открыл для себя своего Толстого и получил совершенно уникальные впечатления, а территория фестиваля стала местом объединения людей, любящих театр и классическую литературу. А мы, в свою очередь, уже думаем, чем порадовать зрителей в следующем году. До встречи на юбилейном фестивале "Толстой".

Возрастная категория 0+