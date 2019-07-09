На ИННОПРОМе представлены новейшие уральские разработки для нацпроекта "Здравоохранение"

ТАСС, 9 июля. Среди более 600 высокотехнологичных компаний-экспонентов, презентующих свои разработки на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, ряд предприятий активно участвуют в реализации национального проекта "Здравоохранение". К их числу относится Институт реакторных материалов, входящий в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула значимость инновационных решений при реализации нацпроектов. "В Свердловской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" создается центр ядерной медицины. Это медучреждение позволит обеспечить людей с онкологическими недугами современными средствами борьбы со злокачественными новообразованиями. По статистике, именно пациенты с онкологией составляют 80% от всего количества людей, пользующихся услугами ядерной медицины. Институт реакторных материалов работает как раз в этой сфере. Его участие в нашем проекте позволит создать в Свердловской области один из сильнейших в стране кластеров ядерной медицины", – подчеркнула Бабушкина.

Председатель областного парламента отметила, что Законодательным Собранием Свердловской области принят ряд законов, нацеленных на реализацию национальных проектов. Внесены изменения в областной закон о бюджетном процессе, которые определяют, что без внесения изменений в закон о бюджете возможно осуществлять корректировки при принятии федеральными органами власти решений о выделении дополнительных ассигнований на реализацию национальных проектов. На заседании областного парламента 4 июня 2019 года были внесены изменения в областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в целях реализации национальных проектов. В частности, на реализацию национального проекта "Здравоохранение" выделен дополнительно миллиард рублей.