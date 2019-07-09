Группа Lumen сыграет на фестивале "НАШЕСТВИЕ" программу "20 лет"

Москва, 9 июля. Организаторы фестиваля "НАШЕСТВИЕ-2019" продолжают знакомить публику со специальными музыкальными программами, которые готовят к 20-летию "Главного приключения года" артисты сразу трех фестивальных сцен - "Главной", "Ультра" и "НАШЕ 2.0".

Рок-группа Lumen для зрителей "НАШЕСТВИЯ" сыграет на бис программу грандиозного юбилейного тура, посвященного 20-летию коллектива. Вот что в интервью "НАШЕму Радио" рассказал фронтмен Тэм Булатов: "Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы от всей души поздравляем "НАШЕСТВИЕ" с этой внушительной датой – 20 лет. И для того, чтобы отметить этот замечательный праздник, мы решили ненадолго вернуться в прошлое и за основу своего сета специально взяли юбилейную программу, посвященную нашему двадцатилетию. Мы с ребятами уже начали продумывать трек-лист, сейчас решаем, что взять из программы юбилейного тура, а что убрать".

Впервые музыканты из Уфы вышли на "Главную" сцену 15 лет назад, в 2004 году. В Эммаусе они исполнили несколько треков, в том числе и песню, которая надолго стала визитной карточкой Lumen – "Сид и Нэнси". Но первым "НАШЕСТВИЕМ" для группы стал фестиваль в студии "НАШЕго Радио", перенесенный туда в 2003 году в связи с терактом на рок-фестивале "Крылья".

Выступление Lumen состоится во второй фестивальный день, 20 июля, в 21:50 на "Главной сцене".

"НАШЕСТВИЕ-2019" пройдет 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Заезд на фестиваль начнется уже в четверг, в 17:00. В этот вечер на "Главной сцене"В выступят Глеб Самойлов и The Matrixx с симфоническим оркестром и группировка "Ленинград", а на сцене "Ультра" отыграет коллектив "Северный Флот".

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