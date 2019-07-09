Состояние и перспективы горной металлургии на Северном Урале обсудили на выставке ИННОПРОМ

ТАСС, 9 июля. Текущее состояние горно-металлургического комплекса и актуальные отраслевые проблемы на Урале обсудили эксперты в понедельник, 8 июля, на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в ходе панельной сессии "Будущее горно-металлургического комплекса Урала. Перспективные проекты" (18+).

В дискуссии приняли участие представители Фонда развития моногородов, правительства Свердловской области (в статусе министров и замминистров), АО "Полиметалл", Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, специализированная компания правительства Свердловской области, которая помогает бизнесу в реализации инвестиционных проектов – прим. ТАСС) – одного из организаторов мероприятия, а также предприятия-лидеры отрасли, отраслевые союзы и органы исполнительной власти. "ИННОПРОМ стал профессиональной площадкой для общения всех тех, кто работает в сфере развития промышленного производства. Мы испытываем особую гордость, что площадка сложилась именно на территории Свердловской области. Здесь реализуется ряд крупных стратегических проектов, один из которых – проект компании "Полиметалл" по строительству фабрики по переработке полиметаллических руд в Краснотурьинске", - сказала на открытии сессии министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, добавив, что с 2012 по 2018 год на Средний Урал привлечено порядка 2,5 трлн рублей в основной капитал, причем значительная часть – частные инвестиции.

Проблематика отрасли

Несмотря на стабильное развитие металлургической отрасли, предприятия сталкиваются с зависимостью от импортных поставок оборудования и расходных материалов, истощением минерально-сырьевой базы и нехваткой квалифицированных кадров.

Одну из проблем отрасли отметил в ходе сессии министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. "Мы являемся исторически сложившимся промышленным регионом, промышленной гордостью России. Постоянный рост автомобильного транспорта, увеличение коммунальных и промышленных отходов, нехватка полигонов для их хранения и утилизации – все это обуславливает значительную техногенную нагрузку на окружающую среду и не может не сказаться на экологическом состоянии региона. (…) Все это общероссийские проблемы, и предпринимаются значительные усилия, и выделяются средства для их решения", - сказал министр, отметив непрерывный контакт с предприятиями региона для решения этих вопросов. "У нас две задачи. Если мы строим новое производство, оно должно соответствовать экологическим требованиям, если производство старое, мы должны сделать все для того, чтобы оно отвечало всем нормам законодательства. Основное – работа с предприятиями для снижения их экологической нагрузки на территорию и население", - привел министр слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин отметил кадровую проблему отрасли. По его словам, в горно-металлургическом комплексе региона трудится около 150 тыс. человек, из них в горнодобывающей отрасли – около 27 тыс. "Кадровый голод в отрасли выражается в дефиците квалифицированных сотрудников горнодобывающей отрасли. (…) Мы считаем, что престиж профессии горного инженера за последние 15 лет, к сожалению, в сравнении с рядом других профессий постсоветского периода, упал. Есть целый ряд причин, главные из которых – не самая высокая оплата труда в горнодобывающих отраслях и повышенная опасность производства", - констатировал замминистра.

Проект "Полиметалла"

В ходе панельной дискуссии был презентован инвестиционный проект компании "Полиметалл" (Polymetal), которая планирует в 2022-2023 годах запустить предприятие – обогатительную фабрику по переработке минерального сырья в городе Краснотурьинск на севере Свердловской области. По словам директора уральского филиала АО "Полиметалл УК" Андрея Новикова, на сегодняшний день планируемый объем инвестиций компании составляет более 3,6 млрд рублей, будет создано около 250 рабочих мест. "В последние годы компания открыла и разведала в Свердловской области ряд новых полиметаллических месторождений. Золотосодержащие руды этих месторождений будут переработаны на мощностях действующего производства - АО "Золото Северного Урала", а руды, содержащие медь, цинк и другие цветные металлы, требующие применения технологии флотационного обогащения, планируется перерабатывать на мощностях нового предприятия - ООО "Краснотурьинск-Полиметалл". Запуск нового предприятия - в 2022-2023 году", - сказал он, добавив, что средняя зарплата по предприятию "Золото Северного Урала" составляет 69 тыс. рублей, и горные профессии в структуре зарплат компании занимают первые места, при этом работники имеют серьезный социальный пакет, а также возможность повышать квалификацию.

Новиков отметил и роль региональных властей в проекте. "Нам отрадно отметить, что столь сложный технологический и логистический проект мы не смогли бы реализовать без преференций правительства Свердловской области и системного похода в нашей совместной работе Корпорации развития Среднего Урала. С их помощью мы подготовили все необходимые бизнес-планы, они нам их структурировали. Итоговый бизнес-план был выложен на площадку Минэкономразвития РФ, и в начале 2019 года наше предприятие "Краснотурьинск-Полиметалл" стало резидентом территории опережающего развития, что для нас является крайне важным для того, чтобы успешно реализовать все наши инвестиции и добиться намеченных результатов", - сказал Новиков.

Гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик выразил надежду, что "Полиметалл" благодаря уникальным технологиям сможет реализовать свой проект, что, в свою очередь, приведет новых резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в город Краснотурьинск. Мощность обогатительной фабрики, которая будет перерабатывать сырье с четырех уральских месторождений полиметаллических руд, составит 450 тыс. т в год. Полученные на предприятии концентраты будут поставляться на переработку как на российские предприятия, так и на экспорт. "Мы глубоко убеждены, что совместными усилиями с такими компаниями, как "Полиметалл", с институтами развития и поддержки мы, безусловно, будем оказывать существенное влияние на развитие северных территорий региона и уверены в успешном решении проблем отрасли на Урале", - резюмировал Прачик.

О выставке ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия и Республика Корея. Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Тема выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения". Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

О компании "Полиметалл"

Компания "Полиметалл" — один из лидеров по добыче драгоценных металлов, имеющая активы в России и Казахстане, вторая по объемам производства золота в России. Акции "Полиметалла" торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного Финансового Центра Астаны (МФЦА, Казахстан). Компания входит в индексы FTSE 250, FTSE Gold Mines и MSCI Russia. Владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, высококлассным портфелем проектов развития. Горнодобывающий холдинг стал первой российской компанией, включенной в рейтинг Dow Jones, в сентябре 2018 года АО "Полиметалл" заняло восьмое место в мире среди горнодобывающих компаний в данном рейтинге устойчивого развития.

В 2018 году компания произвела 1,56 млн унций золотого эквивалента.

Количество сотрудников – свыше 10,5 тыс.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при облправительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

О ТОСЭР в Краснотурьинске

Территория опережающего социально-экономического развития в Краснотурьинске Свердловской области - первая ТОСЭР на Урале. Благодаря этому статусу, полученному 19 сентября 2016 года, в городе планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест. В моногороде при поддержке Корпорации развития Среднего Урала реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский" на территории 86 га. Запланированный объем инвестиций в проект до 2020 года - 12 млрд рублей.