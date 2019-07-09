Прием документов на премию "Экономист года" продлится до 4 октября

Москва, 9 июля. Идет прием документов на премию "Экономист года". Общероссийская высшая общественная экономическая премия "Экономист года" учреждена Вольным экономическим обществом России и является главной наградой для российского экономического сообщества.

Награда ежегодно присуждается в трех номинациях – "За практический вклад в развитие экономики Российской Федерации", "За вклад в экономическое образование и просвещение" и "За вклад в развитие экономической науки". Жюри оставляет за собой право добавлять номинации.

Наряду с престижными профессиональными наградами России - "Юрист года", "Учитель года" - премия является признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством.

Пакет документов на премию можно направить с 1 июля по 4 октября 2019 года.

В настоящее время на интернет-ресурсах и в социальных медиа проводятся исследования по анализу общественного мнения о претендентах на присуждение премии в этом году.

Имена лучших экономистов года будут названы 11 ноября 2019 года в рамках Всероссийского экономического собрания, посвященного профессиональному празднику "День экономиста".

Возрастная категория 0+

Подробная информация о награде - на странице премии.