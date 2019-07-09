На ИННОПРОМе обсудили профессиональные навыки и востребованность студентов на рынке труда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Студент должен не только учиться, но и работать для того, чтобы получить качественные профессиональные навыки и быть востребованным на рынке труда. Работодателям важны не только профессиональные навыки, но и умение работать в команде. Такие мнения высказали эксперты на дискуссии "Каким должно быть образование в эпоху цифровизации", прошедшей во время первого дня Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Большая часть экспертов уверена, что работать во время учебы студенту необходимо для того, чтобы получить профессиональные навыки, которые не получить даже на практических занятиях. "Если у меня в группе третьего курса [на направлениях IT] не работает хотя бы половина курса, я сильно удивляюсь. Практика после второго курса, практика после третьего, и на четвертом мы уже вынуждены занятия ставить ближе к вечеру. А занятия магистратуры начинаются в 17:40, раньше студенты не придут", - сказал директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков.

Подобную гибкость не приветствуют в НИУ Высшая школа экономики. По мнению директора НИУ ВШЭ Сергея Кадочникова, студент должен работать, но на практических и лабораторных занятиях под руководством наставника.

"У нас такая установка – не допустить, чтобы дети работали во время учебы. Это очень сложная установка, за ней скрывается очень простое соображение: нужно, чтобы ребята пахали в аудитории, в студенческих проектах, но они не должны работать вне курирования университетского преподавателя. И только потом возможна стажировка, но не совмещение, ни в коем случае", - сказал Кадочников, отметив, что пока эта установка выполняется, студентов на учебу мотивируют стипендиальной поддержкой. Размер стипендии, по его словам, составляет 25-30 тыс. рублей у студентов-бакалавров.

Работодателям нужны Soft Skills

Представители бизнеса, участвующие в сессии, высказали единое мнение о необходимости у будущих сотрудников непрофессиональных навыков, так называемых Soft Skills. Все отмечают умение работать в команде, умение работать в состоянии неопределенности. "Основной запрос был как раз на особенности, связанные с личными характеристиками человека: умение работать в команде, умение адаптироваться к изменениям, нести ответственность за собственные результаты, работать в состоянии постоянной неопределенности. И мы все ближе приходим к тому, что будущее образование должно быть гибридное, оно наиболее удачно возникает на стыке разных проблематик", - сказала первый вице-президент "Газпромбанка" Наталья Третьяк, добавив, что успешный работник вынужден учиться во время всей жизни.

Как отметил Сергей Кадочников, большое количество людей уверены, что их профессиональные навыки будут неактуальны уже через десять лет. По его словам, люди ощущают невостребованность своих профессий.

"В России люди значительно больше ощущают потребность в изменениях, что их квалификация не соответствует будущему, чем [это чувствуют] компании", - сказал Кадочников.

Образование должно стать гибким

Смена соотношения практических и теоретических занятий у обучающихся будет работать на интересы бизнеса, считает гендиректор компании СКБ Контур Евгений Филатов. А решить кадровую проблему поможет гибкость образования. С 2019 года СКБ Контур реализует в Уральском федеральном университете образовательную программу "Фундаментальная информатика и информационные технологии", принимает участие в ее создании и привлекает своих экспертов к преподаванию.

"Сама система образования должна уметь быстро менять курсы, убирать устаревшие. <…> В совместной программе мы пытаемся учесть мировые тренды в образовании. Мы хотим, чтобы образовательная программа сдвигалась в сторону такого свободного образования, чтобы выпускник мог специализироваться на том, в чем у него больше способностей", - сказал во время обсуждения Филатов.