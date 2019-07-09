Гэн Липин стала одним из ключевых спикеров на сессии в рамках выставки ИННОПРОМ

ТАСС, 9 июля. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин приняла участие в работе секции "Женщины в бизнесе" на X Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019. Она рассказала участницам дискуссии о женском предпринимательстве в Китае.

"Как единственная женщина-генконсул среди всех аккредитованных в настоящее время в Екатеринбурге глав дипкорпусов, я очень рада встретиться с участниками дискуссии из России и других стран и обсудить с вами развитие женской карьеры в современном международном контексте", - сказала глава дипмиссии.

Госпожа Гэн рассказала, что сегодня влияние женщины на различные сектора экономики Китая значительно возрастает, повышается доля женского предпринимательства, оптимизируется структура женской занятости: "В настоящее время на долю женщины приходится 43% от общей занятости в Китае и 25% от общего числа предпринимателей страны. По рейтингу женщин-предпринимателей за 2018 год, опубликованному исследовательским институтом Hurun, четыре из пяти самых успешных женщин-предпринимателей в мире - из Китая. А по списку Forbes в 2017 году, среди 56 самых богатых женщин-миллиардеров в мире, которые начали свой бизнес с нуля, 21 - выходцы из Китая, что составляет около 40% от их общего числа".

Дипломат отметила целый ряд выдающихся женщин-бизнесменов из Китая. Среди них - соучредитель и экс-председатель правления компании Haier Ян Мяньмянь, которая вывела компанию в ряд крупнейших в мире производителей бытовой техники. Сунь Яфан с 1999 по 2018 год была председателем совета директоров компании Huawei – ведущей в мире компании в сфере телекоммуникаций. Донг Минчжу - основательница Gree Group, крупнейшего китайского производителя бытовой техники. Среди представителей более молодого поколения Гэн Липин привела пример Пэн Лэй, соучредительницы известной в мире компании Alibaba – одной из крупнейших в мире площадок интернет-коммерции.

"Внеся свой весомый вклад в экономику Китая, они уверенно вышли на мировую арену. И это одно из величайших достижений Китайской Народной Республики за 70 лет с момента ее образования", - сказала дипломат, добавив, что успех женского предпринимательства сегодняшнего Китая, в первую очередь, объясняется гаратиями со стороны государственной политики и институционального обеспечения. "Стабильное развитие политики, экономики и общества в Китае на протяжении долгих лет, жизнеспособность частного сектора экономики, оживленная реформами и открытостью Китая, а также благоприятная рыночная среда предоставили всем китайцам, в том числе и женщинам, широкие возможности начать и развивать свой бизнес. Распространение принципов гендерного равенства, общее повышение уровня образования также позволили женщинам получить больше возможностей для освоения различных областей, особенно в сфере новых экономических технологий. В Китае все больше и больше женских бизнес-представителей вошли в наукоемкие и знаниеемкие отрасли, и женщины составляют до 55% от числа интернет-предпринимателей в стране", - рассказала Гэн Липин.

Международная политика и женское предпринимательство

По мнению дипломата, в современном контексте развитие женской карьеры неотделимо от общих условий современной международной ситуации. "С этой точки зрения сегодняшний форум имеет весьма актуальное значение", - отметила Гэн Липин.

"Недавно в японской Осаке состоялся 14-й саммит G20. На полях встречи, обсуждая ситуацию в мировой экономике и связанные с ней вопросы, лидеры многих государств констатировали заметное возрастание рисков и неопределенности, стоящих перед лицом глобальной экономики, и выразили серьезную озабоченность в связи с последствиями односторонних подходов и протекционизма. Я считаю, что этот вопрос также волнует всех присутствующих здесь женщин-лидеров и женщин-предпринимателей", - сказала глава дипмиссии.

Гэн Липин отметила, что на фоне многополяризации мира и экономической глобализации сильно интегрируются экономики разных стран, тесно взаимодействуют их внутренние и внешние рынки. "Можно с уверенностью сказать, что единая мирная и стабильная международная среда, которая обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество, в большей степени соответствует интересам народов всех стран мира, включая их предпринимателей, и, несомненно, предоставит женщинам-предпринимателям более продолжительную и широкую платформу для проявления своих талантов", - констатировала она, добавив, что Китай готов и всегда усердно работает над созданием такой благоприятной международной обстановки. "Инициатива по совместному строительству "Один пояс, один путь", концепция создания Сообщества единой судьбы человечества, дальнейшее расширение реформ и открытости внешнему миру, введение серии мер по упрощению процедур торговли - все это реальные действия, предпринятые китайским правительством ради этой благородной цели", – отметила глава генерального консульства.

По словам другого ключевого спикера мероприятия, зампреда правления ФК "Открытие", председателя комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРА России" Надии Черкасовой, деятельность властей КНР в развитии женского предпринимательства очень результативна и заметна в мире. "В Китае было обучено предпринимательству 900 тыс. женщин. Уже через год они создали 5 млн новых рабочих мест", - рассказала она.

О выставке ИННОПРОМ

X Международная промышленная выставка (18+) проходит с 8 по 11 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург – ЭКСПО". Главной темой форума традиционно являются новейшие технологические разработки в промышленности и актуальные вопросы развития рынка инноваций в России. В рамках мероприятия на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" с 9 по 11 июля пройдет также Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS-2019). Его темой являются природоподобные технологии: биомиметический дизайн и бионика. Цель GMIS-2019 – подчеркнуть важность использования стратегий и схем, созданных природой, для объединения инновационных решений и экологически рационального дизайна.

В 2015 году Китайская Народная Республика стала первой страной-партнером ИННОПРОМа.

Организаторами ИННОПРОМа-2019 выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.