"РосРАО" в ближайшее время приступит к рекультивации свалки в Челябинске

ТАСС, 9 июля. Компания "РосРАО" (дочернее предприятие госкорпорации "Росатом") начнет рекультивировать свалку в Челябинске в ближайшее время, сообщил ТАСС во вторник глава Челябинской области Алексей Текслер.

"Надеюсь, все начнется уже в июле", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что предприятие "РосРАО" стало единственным подрядчиком по выполнению работ рекультивации свалки в черте Челябинска до 2020 года. C учетом регионального софинансирования всего на рекультивацию объекта будет направлено почти 3 млрд рублей, уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы.

Челябинская свалка - одна из крупнейших в Челябинской области - существует с 1949 года и занимает на данный момент почти 90 га. По данным Росприроднадзора, свалка давала до 30% вредных выбросов в атмосферу Челябинска.

"РосРАО" - специализированная организация, занимающаяся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в России. Предприятие оказывает услуги в области обращения с РАО, а также по обращению с отработавшим ядерным топливом. Осуществляет радиационный контроль, проводит работы по реабилитации загрязненных территорий.

Власть о проблеме

Президент России Владимир Путин пообещал лично контролировать реализацию реформы отрасли утилизации и переработки бытовых отходов. Об этом он заявил в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" 20 июня 2019 года. Глава государства добавил, что результаты реализации мусорной реформы должны быть видны сразу - "этот не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет, результаты люди должны видеть сейчас", - отметил он.

Глава государства напомнил, что россияне ежегодно образуют порядка 70 млн т твердых коммунальных отходов. Однако раньше никто не занимался переработкой этих материалов в промышленном масштабе. "Полигоны скапливались десятилетиями с советского времени. Усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось в значительной степени в общество потребления <…> Появились новые упаковки. Кроме бумаги упаковочной или картона - много пластика <…> Для нас это огромная проблема. Конечно, будем этим заниматься", - сказал президент.

В понедельник вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе рассмотреть возможность освободить все услуги по работе с коммунальным мусором от НДС. Ранее участники рынка указывали, что из-за конструкции мусоровозов с прессом даже в пустой машине может быть превышена нагрузка на одну из осей. При этом взвесить автомобиль можно только на этапе ее отправления с базы или на въезде на объект обращения с отходами.

Также вице-премьер поручил Минприроды и Минстрою обсудить возможность предоставить доступ региональным операторам к данным потребителей услуг. Об этой проблеме говорили представители Российского экологического оператора и ассоциации региональных операторов "Чистая страна": из-за отсутствия актуальной информации могли выставляться некорректные платежные квитанции, а какие-то пользователи вовсе выпадали из учета.

Дополнительно Гордеев дал указание Минприроды и Минэнерго разработать предложения по уточнению видов коммунального мусора, которые можно направлять на мусоросжигательные заводы, чтобы избежать уничтожения полезных фракций.

По итогам заседания Минприроды и Росприроднадзору предстоит создать рабочую группу для совершенствования института расширенной ответственности производителей (РОП), ведомствам нужно будет разработать дорожную карту модернизации РОП на 2019-2021 годы. Институт расширенной ответственности производителей действует в России с 2014 года. Он подразумевает, что производитель товаров, оборачивающихся на территории РФ, должен сам переработать часть своей упаковки, вышедшей из употребления, поручить это специализированной компании или заплатить за нее государству экологический сбор. Участники рынка выражали мнение, что сейчас этот институт в России представляет атавизм, поскольку норматив и ставка сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов. К тому же до 30 мая 2019 года не было ответственности за нарушения принципов РОП.