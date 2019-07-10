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Сахалинцы совершили подъем на самую высокую точку острова в честь 75-летия Великой Победы

В рамках акции запланировано восхождение на вершины во всех 18 районах области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Акция "Вершина Победы", посвященная празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась на Сахалине. 75 человек совершили подъем на высочайшую точку острова - гору Лопатина, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Сахалинской областной думы.

Акция была организована по инициативе депутатов Сахалинской областной думы совместно с туристическим клубом "Адреналин" и при поддержке регионального агентства по туризму. Главная ее цель - почтить память героев, привлечь людей к здоровому образу жизни, расширить знания о родном крае, а также разработать новые туристические маршруты на вершины Сахалинской области.

"75 человек совершили подъем на высочайшую точку острова Сахалин. <...> Подготовка к восхождению длилась в течение месяца", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщил ТАСС руководитель туристической компании "Адреналин-тур" (совместная организация с туристическим клубом "Адреналин") Сергей Василенко, планируется совершить восхождение на самые высокие точки во всех 18 районах области и водрузить на их вершинах знамена Победы, и поэтому акцию решено было запустить заранее. "Мы рассчитываем к празднику, который пройдет в 2020 году, успеть совершить восхождения на все запланированные вершины", - рассказал Василенко.

Гора Лопатина - самая высокая точка Сахалина (но не всей области), ее высота составляет 1609 м. Расположена в центральной части острова, в Тымовском районе.

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