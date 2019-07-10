Более 4 тыс. спортсменов примут участие в забеге Golden Ring Ultra Trail 100 в Суздале

Москва, 10 июля. Самый массовый забег по пересеченной местности России – Golden Ring Ultra Trail 100 – состоится в пятый раз 20-21 июля в Суздале.

Трейлраннинг – спортивная дисциплина, предполагающая бег по естественному природному рельефу в рамках соревнований. Она включает в себя элементы кросса и горного бега – в зависимости от выбранного организаторами ландшафта.

Golden Ring Ultra Trail 100 уже в первый год своего существования задал высокую планку для этого вида спорта. Организованный участником десятков зарубежных подобных соревнований Михаилом Долгим, этот старт по праву получил свое неформальное название "трейловый Вудсток".

В 2017 году представители Книги рекордов России зафиксировали национальный рекорд страны по числу стартующих на 100 км. В то лето на максимальную дистанцию Golden Ring Ultra Trail 100 вышло 390 спортсменов. В 2019 году число ее участников достигло 620. В среднем подобную дистанцию спортсмены преодолевают за 14-15 часов, а рекорд трассы принадлежит уральцу Антону Головину – 10:01:58 (2018 год).

Golden Ring Ultra Trail 100 включает в себя дистанции в 100, 50, 30, 20 км, а самая короткая трасса в 10 км для взрослых участников проходит по городу и называется City Trail. Такое разнообразие дает спортсменам, которые пока не имеют достаточного опыта в преодолении ультрадистанций (больше 42 км), возможность попробовать свои силы в этой непростой дисциплине.

Трейлраннинг является довольно энергозатратным видом спорта в силу непростого рельефа, иногда спортсменам приходится пересекать даже водные преграды, и отличается необходимостью преодолевать дистанцию с запасом спортивного питания и воды – организаторы оборудуют пункты питания и освежения, но располагаются они не так часто, как на классических городских марафонах.

За пять лет своего существования Golden Ring Ultra Trail 100 из камерного забега, где все спортсмены знакомы друг с другом, превратился в полномасштабный двухдневный фестиваль трейлраннинга с забегом-спутником накануне основных стартов для волонтеров, задействованных в подготовке мероприятия, творческими мастер-классами от местных производственных артелей, лекторием, который дает возможность спортсменам-любителям задать интересующие вопросы профессионалам-спортсменам и амбассадорам ведущих спортивных мировых брендов.

Особое внимание организаторы уделяют вопросам утилизации отходов, которые возникают при проведении мероприятия подобного масштаба. Мусор, который неизбежен, когда более 4 тыс. человек собираются вместе, будет сортироваться и должным образом перерабатываться – на территории будут установлены специальные контейнеры, а в рамках беговой выставки (Экспо) пройдет лекция об осознанном потреблении и вопросах экологии.

Более 40 компаний из различных сфер бизнеса представят свои продукты и услуги на Экспо, которая будет предшествовать дню соревнований. Кроме спортивных мероприятий участников ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа – от танцевальных перформансов до масштабного изготовления и запуска воздушных змеев и инсталляций.

Кроме взрослых соревнований организаторы Golden Ring Ultra Trail 100 приготовили старты и для юных участников – в этом году на старт выйдут около 400 маленьких спортсменов. Для них предусмотрены дистанции от 1 до 3 км. При этом медали дети получают самые настоящие – уменьшенные копии основных наград.

Одним из самых ожидаемых элементов мероприятия станет нанесение преодоленной участником дистанции на награду после финиша: кузнецы в русских традиционных костюмах выжгут клеймом заветные цифры на деревянной медали.

Официальный сайт мероприятия.

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