Более 40 работников МЗИКа получили ключи от новых квартир

ТАСС, 10 июля. ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (МЗИК), одно из ведущих на Урале предприятий ОПК, в канун своей 153-й годовщины вручило 41 своему работнику ключи от новых квартир. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе завода.

"Корпоративная жилищная программа для молодых сотрудников работает на предприятии с 2008 года. Квартиры в новостройках Екатеринбурга ежегодно получают представители остродефицитных профессий и высококвалифицированные специалисты - кадровый потенциал завода. С момента запуска этого проекта распределено уже свыше 400 квартир", - рассказали на предприятии.

В этом году в числе новоселов инженер-конструктор Дмитрий Ревенко - один из разработчиков первого отечественного ричтрака, который в эти дни ПАО "МЗИК" представляет на ИННОПРОМе-2019. Дмитрий трудится на предприятии более двух лет, и все это время жилищный вопрос стоял для молодого специалиста остро, отметили в пресс-службе.

"Я родом из Нижнего Тагила, поэтому после окончания университета приходилось снимать квартиру, - рассказывает Дмитрий. - Значительная часть зарплаты уходила на аренду жилья, поэтому о том, чтобы накопить на собственное или взять ипотеку в банке даже думать не приходилось. А заводская программа позволила стать обладателем своей квартиры. Плюс, это новостройка, современные планировки, большой метраж - не сравнить со съемной "вторичкой". Мои знакомые и друзья удивляются, не верят даже, что у нас на предприятии есть такая программа".

Калининцы стали обладателями одно- и двухкомнатных квартир комфорт-класса по улице Замятина, 22, во входящем в состав ЖК "Квартал энтузиастов" доме. В шаговой доступности здесь - детские сады, школы, спорткомплекс "Калининец", несколько супермаркетов. До родного предприятия - рукой подать. Одиннадцатиэтажка с панорамными окнами, большими лоджиями и самыми современными инженерными системами уже готова принять новых жильцов.

"Понимаю, как вам не терпится поскорее заселиться в новое жилье, - обратился к новоселам первый заместитель генерального директора ПАО "МЗИК" - исполнительный директор Андрей Портнов. - Много лет назад я сам молодым специалистом приехал на завод имени М.И. Калинина и вскоре получил свою первую комнату, и это было настоящим счастьем. Желаю, чтобы в ваших домах и ваших семьях царили всегда любовь, радость, звучал детский смех. Чтобы утром вы с удовольствием шли на работу на завод, а вечером с радостью возвращались домой - в свои новые уютные квартиры".

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.