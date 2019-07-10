"Театриум на Серпуховке" представит в Дюссельдорфе спектакли для детей

Москва, 10 июля. В Дюссельдорфе с 12 по 14 июля пройдут гастроли знаменитого московского учреждения культуры – "Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой". Труппа покажет спектакль для подростков "Переходный возраст" и сказку для малышей "Картонный человечек и мотылек" в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Выступления состоятся на сцене дюссельдорфского молодежного театра Junges Schauspielhaus, артисты которого в 2018 году приезжали в московский "Театриум" с постановкой "Снежная королева". Ответный визит москвичей в столицу земли Северный Рейн-Вестфалия развивает сотрудничество и культурный обмен коллективов "Театриума на Серпуховке" и Junges Schauspielhaus.

За три дня гастролей немецкие зрители увидят четыре показа двух российских спектаклей. 12 и 13 июля в 19:00 будет представлена постановка Ольги Сидоркевич "Переходный возраст". Ее рекомендуют смотреть подросткам старше 12 лет. Актуальный спектакль посвящен одному из самых сложных периодов жизни человека и рассказывает подросткам о них самих, об отношениях с родителями, о взрослении, о выборе и об умении "слышать сердцем".

14 июля в 11:00 и 16:00 детей старше трех лет и родителей ждут на 40-минутном спектакле "Картонный человечек и мотылек". Маленькие зрители увидят историю дружбы человечка и мотылька, рассказанную на уровне эмоций и чувств. Спектакль – лауреат Всероссийского фестиваля театрального искусства "Сказки на земле Олонхо" (Республика Саха, Якутск) в номинациях "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшая сценография".

Гастроли "Театриума на Серпуховке" состоятся впервые в истории сотрудничества Москвы и Дюссельдорфа как городов-побратимов, станут первым опытом взаимодействия в области театра для детей, молодежи и семьи.

"Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой" – один из самых популярных московских и российских театров для детей, созданный в 1993 году. Спектакли большой и малой формы рождаются здесь на стыке музыки, драмы, пластики, клоунады. В них отражаются время и жизнь подрастающего поколения, чьи проблемы схожи независимо от места проживания.

Афиша театра ежегодно объединяет более 20 постановок для детей и взрослых, которые создаются признанными мастерами отечественной режиссуры. С 2011 года "Театриум" привлекает к сотрудничеству режиссеров и драматургов Европы.

Театр активно развивает несколько социально-культурных проектов: Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош", "Классика в новом формате", "Европейский театр – детям", инициатива "Потому что нужен ты", ориентированная на детей с психическими заболеваниями, и др.

Художественный руководитель и главный режиссер – народная артистка России Тереза Ганнибаловна Дурова.

Место проведения: Junges Schauspielhaus, 446 Münsterstraße, 40470, Düsseldorf, DE.

Программа:

12 и 13 июля в 19:00 – "Переходный возраст".

14 июля в 11:00 и 16:00 – "Картонный человечек и мотылек".

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.